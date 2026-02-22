Jurnal Antena Sport | Duce și la munca de jos - Antena Sport

Nicușor Bancu, declarația serii după Slobozia – Craiova 0-3: „Cei din camera VAR au venit mai târziu”

Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare

LIVE VIDEO Porto – Rio Ave se joacă ACUM. „Dragonii” se pot distanța în fruntea campionatului

VIDEO S-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie

Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă”

Foto Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit

Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele

Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor

Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit

Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS