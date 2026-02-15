Jurnal Antena Sport | De ziua lui, David Cristofor a reuşit cea mai tare performanţă din istorie - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | “Zburătorii” din NBA au “decolat” la concursul de slam dunk, înainte de All-Star Game

Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60”

Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo – Atletico Madrid 3-0!

“5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off”. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco

Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova

Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”

UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii

Foto Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă

Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1

Foto Valentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc”

Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei