Jurnal Antena Sport | Love is in the air - Antena Sport

Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta…”

LIVE SCORE U Cluj – Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” dau recital pe Cluj Arena! Penalty ratat pentru oaspeți

Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000

1

Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2

2

Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!

3

Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă

4

UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii

5

Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1

6