Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo - Atletico Madrid 3-0! - Antena Sport

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost desemnat omul meciului în Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0. El a oferit assist-ul la golul cu care Fran Perez a deschis scorul, în minutul 40.

Raţiu a fost ales MVP, chiar dacă site-urile de specialitate i-au acordat note mai mari colegului românului din apărare, Mendy, care a marcat golul de 3-0.

Andrei Raţiu, după ce a fost ales MVP în Rayo – Atletico Madrid 3-0: “Nu am încetat niciodată să credem în noi înșine”

“Merităm mai mult credit. Nu am încetat niciodată să credem în noi înșine. Suntem fericiți să câștigăm din nou și să nu primim gol. Să vedem dacă ne ajută să ieșim din zona retrogradării.

Chiar aveam nevoie. Știam că au jucat la mijlocul săptămânii și erau obosiți, plus că au făcut multe schimbări. Am fost buni în ambele careuri, lucru cu care ne-am chinuit anul acesta.

Ceea ce fac fanii este întotdeauna respectabil. Vrem să-i avem mereu aproape. Am emis o declarație și sperăm că ne vor asculta pentru că suntem un club din prima divizie”, a declarat Andrei Raţiu, potrivit as.com, după ce a fost desemnat MVP în Rayo – Atletico Madrid 3-0.