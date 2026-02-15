Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo - Atletico Madrid 3-0! - Antena Sport

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost desemnat omul meciului în Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0. El a oferit assist-ul la golul cu care Fran Perez a deschis scorul, în minutul 40.
Raţiu a fost ales MVP, chiar dacă site-urile de specialitate i-au acordat note mai mari colegului românului din apărare, Mendy, care a marcat golul de 3-0.
Andrei Raţiu, după ce a fost ales MVP în Rayo – Atletico Madrid 3-0: “Nu am încetat niciodată să credem în noi înșine”
“Merităm mai mult credit. Nu am încetat niciodată să credem în noi înșine. Suntem fericiți să câștigăm din nou și să nu primim gol. Să vedem dacă ne ajută să ieșim din zona retrogradării.
Chiar aveam nevoie. Știam că au jucat la mijlocul săptămânii și erau obosiți, plus că au făcut multe schimbări. Am fost buni în ambele careuri, lucru cu care ne-am chinuit anul acesta.
Ceea ce fac fanii este întotdeauna respectabil. Vrem să-i avem mereu aproape. Am emis o declarație și sperăm că ne vor asculta pentru că suntem un club din prima divizie”, a declarat Andrei Raţiu, potrivit as.com, după ce a fost desemnat MVP în Rayo – Atletico Madrid 3-0.
Raţiu l-a depăşit pe Gică Popescu!
Andrei Raţiu l-a depăşit pe Gică Popescu la numărul de jocuri în La Liga. Raţiu a ajuns la 67 de meciuri în LaLiga, devenind al 12-lea în clasamentul jucătorilor români cu cele mai multe meciuri în campionatul Spaniei.
Chiar dacă site-urile de specialitate i-au dat cea mai mare notă colegului din apărare al lui Raţiu, Mendy, românul a fost desemnat omul meciului. Flashscore.ro l-a notat pe Raţiu cu 7.7, în timp ce sofascore.ro i-a acordat 8.1. Mendy a primit 8.2 de la flashscore.ro şi 8.3 de la sofascore.ro.
După această victorie de senzaţie, Rayo Vallecano a urcat pe locul 16 în La Liga, cu 25 de puncte. Echipa lui Andrei Raţiu a ieşit din zona roşie. Atletico Madrid e pe locul 4 în La Liga, cu 45 de puncte, la egalitate cu Villareal, aflată pe 3.
