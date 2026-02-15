Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: "Termin benzina în minutul 60" - Antena Sport

Denis Alibec a oferit câteva declarații după ce Farul a învins-o pe Rapid pe teren propriu și a rămas în lupta pentru play-off. Atacantul de 35 de ani a spus că el și colegii săi nu se vor da bătuți și a vorbit și despre forma sa de când a venit la Ovidiu, unde a ajuns deja la patru contribuții de gol în patru meciuri.

Farul s-a impus contra celor de la Rapid cu 3-1 pe teren propriu și s-a apropiat provizoriu la cinci puncte de play-off, după un meci în care pe tabela de marcaj și-au trecut numele Ișfan, Alibec și Vînă. Vârful venit de la FCSB în această iarnă a venit după și în fața jurnaliștilor pentru a acorda câteva declarații și a abordat mai multe subiecte.

Farul încă se gândește la play-off

Alibec s-a arătat mulțumit că echipa sa a reușit în sfârșit să câștige, după ce în ultimele două etape din Liga 1 a pierdut pe final atât cu Dinamo, cât și cu Unirea Slobozia. Atacantul a vorbit și despre evoluțiile sale de când a venit la echipa “marinarilor”, pentru care a semnat deja trei goluri și o pasă decisivă. Alibec a recunoscut cu această ocazie că nu se află în cea mai bună formă pe plan fizic și că mai are de lucrat până ajunge să fie integralist.

“Cred că am controlat prima repriză, am jucat mai bine, cred că este o victorie meritată. Am marcat 3 goluri și suntem fericiți pentru victorie. Am jucat bine și la Slobozia, sau acasă cu Dinamo, când am pierdut în ultimul minut.

Asta e viața, mergem înainte și trebuie să strângem cât mai multe puncte. Ne jucăm șansa până la capăt. Dacă câștigăm ultimele 3 meciuri eu zic că avem șanse. Mă simt bine la Farul, chiar dacă mai trebuie să lucrez la forma fizică, termin benzina în minutul 60“, a spus atacantul de 35 de ani, potrivit digisport.ro.