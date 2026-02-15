"5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off". Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco - Antena Sport

Suporterii Universității Craiova fac atmosferă pe Ion Oblemenco, acolo unde echipa lor o înfruntă pe FCSB pentru a doua oară în ultimele zile. Printre mesajele pregătite de olteni se regăsesc câteva “săgeți” spre roș-albaștri, care se luptă din răsputeri pentru a obține un loc în play-off la finalul sezonului regular.

Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB este marcat și de modul în care cei peste 25.000 de oameni de pe Ion Oblemenco își susțin favoriții. Din tabăra oltenilor au ieșit în evidență câteva mesaje, unele strict de suținere pentru favoriți, altele care vizează și rivala de duminică seara.

Fanii olteni nu o vor pe FCSB în lupta la titlu

Potrivit celor de la golazo.ro, la meci sunt foarte mulți copii, iar majoritatea împart același gând: “Vrem titlul, vrem să fim campioni, am așteptat destul, e vremea noastră“. De asemenea, toți scandează în cor: “Știința, Știința” sau “Craiova, Craiova“.

Din mesajele fanilor Universității a ieșit în evidență și o rimă care este practic o “înțepătură” înspre formația lui Elias Charalambous: “5, 6, 7, 8, să scoatem FCSB din play-off“.

În cazul în care Univ. Craiova se impune duminică seara, atunci misiunea FCSB-ului de a obține un loc între primele șase se va îngreuna. Roș-albaștri ar rămâne cu doar 40 de puncte, la două distanță de echipa care ocupă momentan poziția a șasea, FC Botoșani.