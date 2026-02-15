Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off". Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off”. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco

“5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off”. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco

Andrei Nicolae Publicat: 15 februarie 2026, 20:58

Comentarii
5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco

Suporterii lui Universitatea Craiova, în meciul cu FCSB / Sport Pictures

Suporterii Universității Craiova fac atmosferă pe Ion Oblemenco, acolo unde echipa lor o înfruntă pe FCSB pentru a doua oară în ultimele zile. Printre mesajele pregătite de olteni se regăsesc câteva “săgeți” spre roș-albaștri, care se luptă din răsputeri pentru a obține un loc în play-off la finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB este marcat și de modul în care cei peste 25.000 de oameni de pe Ion Oblemenco își susțin favoriții. Din tabăra oltenilor au ieșit în evidență câteva mesaje, unele strict de suținere pentru favoriți, altele care vizează și rivala de duminică seara.

Fanii olteni nu o vor pe FCSB în lupta la titlu

Potrivit celor de la golazo.ro, la meci sunt foarte mulți copii, iar majoritatea împart același gând: “Vrem titlul, vrem să fim campioni, am așteptat destul, e vremea noastră“. De asemenea, toți scandează în cor: “Știința, Știința” sau “Craiova, Craiova“.

Din mesajele fanilor Universității a ieșit în evidență și o rimă care este practic o “înțepătură” înspre formația lui Elias Charalambous: “5, 6, 7, 8, să scoatem FCSB din play-off“.

În cazul în care Univ. Craiova se impune duminică seara, atunci misiunea FCSB-ului de a obține un loc între primele șase se va îngreuna. Roș-albaștri ar rămâne cu doar 40 de puncte, la două distanță de echipa care ocupă momentan poziția a șasea, FC Botoșani.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Observator
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
20:52
Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo – Atletico Madrid 3-0!
20:40
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FCSB 1-0. Campioana, în genunchi după 45 de minute! Assad, gol fabulos!
20:38
Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60”
20:22
VideoJurnal Antena Sport | De ziua lui, David Cristofor a reuşit cea mai tare performanţă din istorie
20:20
VideoJurnal Antena Sport | “Zburătorii” din NBA au “decolat” la concursul de slam dunk, înainte de All-Star Game
20:09
Gloria Bistrița, victorie crucială în EHF Champions League. Rapid s-a calificat în sferturile European League
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 6 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc”
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi