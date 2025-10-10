Jurnal Antena Sport | Dinamo, amical aniversar în Macedonia - Antena Sport

“Eram foarte pornit pe el” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Kyros Vassaras

Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele”

Video Jurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea pleca

Video Jurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tari

Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe, gol de generic şi assist. Germania – Luxemburg 4-0. Rezultatele serii

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit

Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria”

Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României

Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român

EXCLUSIV Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria

Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”