"Destinaţia corectă". Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut de la FCSB. Fostul internaţional a transmis că destinaţia este una corectă pentru mijlocaşul de 26 de ani, el urmând să semneze cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.

FCSB va încasa suma de 1,5 milioane de euro în schimbul transferului lui Adrian Şut. Mijlocaşul va câştiga un milion de euro pe an.

Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate

Basarab Panduru a transmis că suma este una corectă pentru Adrian Şut, subliniind că Darius Olaru are clauză de cinci milioane de euro şi nu are nicio ofertă.

De asemenea, fostul internaţional este de părere că plecarea lui Adrian Şut nu va fi o pierdere pentru FCSB, amintind şi de faptul că roş-albaştrii l-au pierdut pe Darius Olaru în a doua parte a sezonului trecut, însă au reuşit să câştige titlul.

“Nu mă surprinde, e corectă destinația. Suma pare mică așa, dar, dacă mă uit că Olaru are 5 şi nu dă nimeni, în Emiratele Arabe, Olaru cred că ar fi printre cei mai buni și nu fuge nimeni cum ar fugi el pe acolo.