Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Destinaţia corectă". Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Destinaţia corectă”. Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer

“Destinaţia corectă”. Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 14:33

Comentarii
Destinaţia corectă. Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate. Ce a spus despre suma de transfer

Adrian Şut, la FCSB/ Profimedia

Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut de la FCSB. Fostul internaţional a transmis că destinaţia este una corectă pentru mijlocaşul de 26 de ani, el urmând să semneze cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB va încasa suma de 1,5 milioane de euro în schimbul transferului lui Adrian Şut. Mijlocaşul va câştiga un milion de euro pe an.

Basarab Panduru, reacţie fermă după plecarea lui Adrian Şut în Emirate

Basarab Panduru a transmis că suma este una corectă pentru Adrian Şut, subliniind că Darius Olaru are clauză de cinci milioane de euro şi nu are nicio ofertă.

De asemenea, fostul internaţional este de părere că plecarea lui Adrian Şut nu va fi o pierdere pentru FCSB, amintind şi de faptul că roş-albaştrii l-au pierdut pe Darius Olaru în a doua parte a sezonului trecut, însă au reuşit să câştige titlul.

“Nu mă surprinde, e corectă destinația. Suma pare mică așa, dar, dacă mă uit că Olaru are 5 şi nu dă nimeni, în Emiratele Arabe, Olaru cred că ar fi printre cei mai buni și nu fuge nimeni cum ar fugi el pe acolo.

Reclamă
Reclamă

La prima vedere zici că e o pierdere pentru FCSB, pentru că e şi căpitan de echipă, om important, dar ai văzut că la FCSB când ziceai că ce face echipa fără Olaru, nu a fost problemă. Nu cred că e o problemă acum, dar cred ca era un jucător bun pentru FCSB”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
14:13
Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu
14:03
Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj
13:26
Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: “Suntem în negocieri”
13:19
EXCLUSIVŞtefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!
13:05
AI-ul schimbă fotbalul! Toți jucătorii de la Cupa Mondială vor avea propriul avatar 3D
12:59
Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”!
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”