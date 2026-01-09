Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB - CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB - CFR Cluj

Home | Fotbal | Liga 1 | Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj

Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 14:03

Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj

Duel în partida CFR Cluj - FCSB/ Profimedia

LPF a anunţat, vineri, programul etapei a 23-a a Superligii. Meciurile se vor disputa în perioada 23-26 ianuarie, iar capul de afiş al rundei este ţinut de derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj.

În prima etapă din 2026, FCSB se va duela cu FC Argeş. Partida se va disputa vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00.

Programul etapei a 23-a din Liga 1

Vineri, 23 ianuarie

  • Ora 17.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Argeş
  • Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 24 ianuarie

  • Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoşani

Duminică, 25 ianuarie

  • Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa
  • Ora 20.00 FCSB – CFR Cluj

Luni, 26 ianuarie

  • Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

Înaintea derby-ului cu CFR Cluj, FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb, în grupa de Europa League. Ulterior, la câteva zile după meciul cu clujenii, campioana va primi vizita celor de la Fenerbahce, în ultima etapă a grupei europene.

Lider la început de 2026 este Universitatea Craiova, care are 40 de puncte, după 21 de meciuri jucate. Oltenii au un avans de un singur punct faţă de Rapid, ocupanta locului secund. FCSB, de cealaltă parte, ocupă locul nouă, cu 31 de puncte, la două puncte de play-off.

Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţăriiNicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Comentarii


