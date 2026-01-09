Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB - CFR Cluj - Antena Sport

În prima etapă din 2026, FCSB se va duela cu FC Argeş. Partida se va disputa vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00.

LPF a anunţat, vineri, programul etapei a 23-a a Superligii. Meciurile se vor disputa în perioada 23-26 ianuarie, iar capul de afiş al rundei este ţinut de derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj.

Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa

Ora 20.00 FCSB – CFR Cluj

Luni, 26 ianuarie

Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

Înaintea derby-ului cu CFR Cluj, FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb, în grupa de Europa League. Ulterior, la câteva zile după meciul cu clujenii, campioana va primi vizita celor de la Fenerbahce, în ultima etapă a grupei europene.

Lider la început de 2026 este Universitatea Craiova, care are 40 de puncte, după 21 de meciuri jucate. Oltenii au un avans de un singur punct faţă de Rapid, ocupanta locului secund. FCSB, de cealaltă parte, ocupă locul nouă, cu 31 de puncte, la două puncte de play-off.