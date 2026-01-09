O echipă românească de tradiţie riscă intrarea în faliment! Activitatea s-ar putea opri în această lună! - Antena Sport

O echipă de tradiţie din România riscă intrarea în faliment. Aflată în prezent în insolvenţă, cu datorii de 3 milioane de euro, Ceahlăul şi-ar putea opri activitatea. Problemele financiare mari trebuie rezolvate până pe 25 ianuarie.
Fostul finanţator al echipei, Anton Măzărianu, care are de recuperat o datorie de aproape 2 milioane de euro de la clubul din Piatra Neamţ, nu mai are nicio legătură cu echipa.
Ceahlăul riscă să intre în faliment!
„Nu mai am nicio treabă cu Ceahlăul!”, a declarat omul de afaceri Anton Măzărianu, citat de gsp.ro.
De conducerea clubului se ocupă Angelo Alistar, care e administratorul special al formaţiei din Piatra Neamţ. Acesta a confirmat că problemele financiare ale clubului sunt uriaşe şi că Ceahlăul riscă să nu îşi poată continua activitatea după data de 25 ianuarie.
„Reunirea va avea loc miercuri. În paralel, vom căuta soluții pentru continuarea activității. Din păcate, domnul Măzărianu a confirmat că nu ne mai poate ajuta. Dacă până pe 25 ianuarie nu vom găsi alte soluții de finanțare, de la autoritățile publice sau din mediul privat, nu vom avea cum să continuăm activitatea”, a declarat Angelo Alistar pentru sursa citată.
Ceahlăul ocupă locul 17 din 22 de echipe în Liga a 2-a. Echipa din Piatra Neamţ a adunat numai 16 puncte în 17 meciuri disputate până acum în Liga a 2-a.
