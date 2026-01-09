Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter a început să discute cu Nottingham Forest pentru un posibil transfer al lui Davide Frattesi. Mijlocașul italian nu a prins atât de multe minute sub comanda lui Cristi Chivu, iar conducerea “nerazzurrilor” ia în considerare să îl vândă.

Inter nu a reușit să îl transfere pe Joao Cancelo de la Al-Hilal în această perioadă de mercato de iarnă, însă poate bifa un alt jucător la capitolul “plecări”. Davide Frattesi o poate părăsi pe gruparea de pe Giuseppe Meazza în această “fereastră”, Nottingham Forest fiind interesată de serviciile sale.

Frattesi poate ajunge la Nottingham Forest

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio relatează că Inter a început discuțiile cu formația din Premier League care se luptă pentru evitarea retrogradării și cere 35 de milioane de euro în schimbul său.

Sean Dyche are nevoie de întăriri la Forest, care în acest moment se află pe locul 17 în Anglia, primul de deasupra “liniei roșii”. Formația din Nottingham are 21 de puncte după 17 etape, fiind la șapte deasupra celor de la West Ham, aflați pe poziția cu numărul 18.

