Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter a început să discute cu Nottingham Forest pentru un posibil transfer al lui Davide Frattesi. Mijlocașul italian nu a prins atât de multe minute sub comanda lui Cristi Chivu, iar conducerea “nerazzurrilor” ia în considerare să îl vândă.
Inter nu a reușit să îl transfere pe Joao Cancelo de la Al-Hilal în această perioadă de mercato de iarnă, însă poate bifa un alt jucător la capitolul “plecări”. Davide Frattesi o poate părăsi pe gruparea de pe Giuseppe Meazza în această “fereastră”, Nottingham Forest fiind interesată de serviciile sale.
Frattesi poate ajunge la Nottingham Forest
Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio relatează că Inter a început discuțiile cu formația din Premier League care se luptă pentru evitarea retrogradării și cere 35 de milioane de euro în schimbul său.
Sean Dyche are nevoie de întăriri la Forest, care în acest moment se află pe locul 17 în Anglia, primul de deasupra “liniei roșii”. Formația din Nottingham are 21 de puncte după 17 etape, fiind la șapte deasupra celor de la West Ham, aflați pe poziția cu numărul 18.
.@Inter, contatti con il Nottingham Forest per Davide Frattesi: la richiesta dei nerazzurri è di 35 milioni di eurohttps://t.co/wxYZNPTvWZ
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026
“Pădurarii” nu sunt singurii asociați cu transferul lui Frattesi, Galatasaray fiind la rândul ei pe fir. În acest sezon, Frattesi a adunat 15 partide în tricoul lui Inter, însă doar în patru a fost titular. S-a făcut remarcat doar prin două pase decisive oferite într-un meci de cupă cu Venezia, încheiat 5-1.
