Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu

Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 14:13

Comentarii
Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter a început să discute cu Nottingham Forest pentru un posibil transfer al lui Davide Frattesi. Mijlocașul italian nu a prins atât de multe minute sub comanda lui Cristi Chivu, iar conducerea “nerazzurrilor” ia în considerare să îl vândă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter nu a reușit să îl transfere pe Joao Cancelo de la Al-Hilal în această perioadă de mercato de iarnă, însă poate bifa un alt jucător la capitolul “plecări”. Davide Frattesi o poate părăsi pe gruparea de pe Giuseppe Meazza în această “fereastră”, Nottingham Forest fiind interesată de serviciile sale.

Frattesi poate ajunge la Nottingham Forest

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio relatează că Inter a început discuțiile cu formația din Premier League care se luptă pentru evitarea retrogradării și cere 35 de milioane de euro în schimbul său.

Sean Dyche are nevoie de întăriri la Forest, care în acest moment se află pe locul 17 în Anglia, primul de deasupra “liniei roșii”. Formația din Nottingham are 21 de puncte după 17 etape, fiind la șapte deasupra celor de la West Ham, aflați pe poziția cu numărul 18.

Reclamă
Reclamă

“Pădurarii” nu sunt singurii asociați cu transferul lui Frattesi, Galatasaray fiind la rândul ei pe fir. În acest sezon, Frattesi a adunat 15 partide în tricoul lui Inter, însă doar în patru a fost titular. S-a făcut remarcat doar prin două pase decisive oferite într-un meci de cupă cu Venezia, încheiat 5-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
14:03
Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj
13:26
Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: “Suntem în negocieri”
13:19
EXCLUSIVŞtefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!
13:05
AI-ul schimbă fotbalul! Toți jucătorii de la Cupa Mondială vor avea propriul avatar 3D
12:59
Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”!
12:58
FCSB – Beșitkaș LIVE TEXT (16:00). Campioana își dispută unicul amical din Antalya
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”