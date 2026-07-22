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Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea în Europa

Nici nu a început bine sezonul, că dinamoviștii se gândesc numai cum să prindă Europa. Fostul patron, Negoiță, așteaptă și alți oameni cu bani lângă Dinamo.

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