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Jurnal Antena Sport | România din Florida

Mulți români din Miami au văzut împreună finala Mondială. Dacă la cea mică au putut merge pe stadion, la marele bal, ei s-au strâns în curtea bisericii românești.

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