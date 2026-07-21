Jurnal Antena Sport | România din Florida
Mulți români din Miami au văzut împreună finala Mondială. Dacă la cea mică au putut merge pe stadion, la marele bal, ei s-au strâns în curtea bisericii românești.
Mulți români din Miami au văzut împreună finala Mondială. Dacă la cea mică au putut merge pe stadion, la marele bal, ei s-au strâns în curtea bisericii românești.
Jurnal Antena Sport | România din FloridaJurnal Antena Sport | România din Florida
Jurnal Antena Sport | Totul pentru victorieJurnal Antena Sport | Totul pentru victorie
Jurnal Antena Sport | Petrecere de toţi fanii la finala MondialăJurnal Antena Sport | Petrecere de toţi fanii la finala Mondială
Jurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la BucureştiJurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la Bucureşti
Jurnal Antena Sport | Europa nu e de speriatJurnal Antena Sport | Europa nu e de speriat