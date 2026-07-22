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Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea

CFR și-a luat cu greu zborul spre Armenia, iar viitorul echipei rămâne în aer. Șeful Iuliu Mureșan și-a dat demisia: clujenii au mari probleme cu banii.

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Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea

Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea

Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea