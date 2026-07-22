Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea
CFR și-a luat cu greu zborul spre Armenia, iar viitorul echipei rămâne în aer. Șeful Iuliu Mureșan și-a dat demisia: clujenii au mari probleme cu banii.
CFR și-a luat cu greu zborul spre Armenia, iar viitorul echipei rămâne în aer. Șeful Iuliu Mureșan și-a dat demisia: clujenii au mari probleme cu banii.
Jurnal Antena Sport | Crede în șansa eiJurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
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Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea în EuropaJurnal Antena Sport | Dinamo vrea în Europa
Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţireaJurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea