Jurnal Antena Sport | Transfer direct din America
Congolezul Batubinsika va deveni cel mai bine plătit jucător de la FCSB. Fundașul selecționat la Mondial a ajuns deja în România.
Congolezul Batubinsika va deveni cel mai bine plătit jucător de la FCSB. Fundașul selecționat la Mondial a ajuns deja în România.
Jurnal Antena Sport | Crede în șansa eiJurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
Jurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la BucureştiJurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la Bucureşti
Jurnal Antena Sport | Roşiile şi furia roşieJurnal Antena Sport | Roşiile şi furia roşie
Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea în EuropaJurnal Antena Sport | Dinamo vrea în Europa
Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţireaJurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea