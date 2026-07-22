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Jurnal Antena Sport | Transfer direct din America

Congolezul Batubinsika va deveni cel mai bine plătit jucător de la FCSB. Fundașul selecționat la Mondial a ajuns deja în România.

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