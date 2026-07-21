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Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie”

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 9:20

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Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: Plin de mândrie”

Leandro Paredes a sărit la bătaie în Spania - Argentina 1-0/ Profimedia

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Leandro Paredes a oferit prima reacție, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0. Mijlocașul sud-americanilor a fost un car de nervi și a sărit la bătaie, după fluierul final al partidei de la New York.

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Leandro Paredes nu s-a mai putut controla, după eșecul suferit de Argentina în fața Spaniei, în finala Campionatului Mondial. Imediat cum meciul s-a încheiat, mijlocașul i-a băgat mâna în gât lui Eric Garica. Gavi a intervenit și a sărit la rivalul argentinian, însă a fost oprit de Almada.

Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0

La mai bine de 24 de ore după ce finala s-a încheiat, Leandro Paredes a oferit prima reacție. Mijlocașul s-a declarat recunoscător pentru toată susținerea de care a avut parte Argentina, pe parcursul Campionatului Mondial.

Paredes s-a declarat și mândru pentru parcursul avut de sud-americani la turneul final, numind naționala actuală a Argentinei ca fiind cea mai bună din istorie.

MULȚUMESC, ARGENTINA! Te iubesc astăzi și întotdeauna.

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Astăzi scriu cu multă durere în suflet pentru că nu am reușit să vă oferim bucuria pe care țara noastră o merită atât de mult, dar și cu pieptul plin de mândrie pentru că am dat tot ce am avut și am dus din nou steagul nostru cât mai sus.

Mulțumesc fiecăruia care a făcut parte din această națională, acestui grup de jucători care și-a dat viața pe teren pentru a reprezenta acest tricou până în ultima secundă a fiecărui meci.

A fost o onoare să fac parte din cea mai bună echipă națională a Argentinei din istorie”, a transmis Leandro Paredes, pe Instagram.

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Leandro Paredes, vizat și la parada campionilor de la Madrid

La o zi după finală, spaniolii au revenit la Madrid unde au fost aşteptaţi de peste un milion de oameni pe străzi. Ei au defilat cu trofeul Cupei Mondiale, într-un autocar descoperit.

La un moment dat, un fan a aruncat un banner pe care avea trecut un mesaj ironic despre bătaia care l-a avut în centru pe Leandro Paredes, de la finală. „La Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi”, era mesajul de pe banner, care în traducere înseamnă „Evenimentul Anului: Paredes vs Gavi”. „La Velada del Ano” este un eveniment celebru de box din Spania, organizat de un streamer celebru iberic.

Fabian Ruiz a fost primul care a afişat acest banner, care ulterior i-a atras atenţia şi lui Lamine Yamal. Fără să stea pe gânduri, starul Barcelonei a luat bannerul de la coechipierul său şi a transmis un mesaj scurt: „Ne vedem acolo”.

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