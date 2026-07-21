Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie”

Leandro Paredes a oferit prima reacție, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0. Mijlocașul sud-americanilor a fost un car de nervi și a sărit la bătaie, după fluierul final al partidei de la New York.

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Leandro Paredes nu s-a mai putut controla, după eșecul suferit de Argentina în fața Spaniei, în finala Campionatului Mondial. Imediat cum meciul s-a încheiat, mijlocașul i-a băgat mâna în gât lui Eric Garica. Gavi a intervenit și a sărit la rivalul argentinian, însă a fost oprit de Almada.

Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0

La mai bine de 24 de ore după ce finala s-a încheiat, Leandro Paredes a oferit prima reacție. Mijlocașul s-a declarat recunoscător pentru toată susținerea de care a avut parte Argentina, pe parcursul Campionatului Mondial.

Paredes s-a declarat și mândru pentru parcursul avut de sud-americani la turneul final, numind naționala actuală a Argentinei ca fiind cea mai bună din istorie.

„MULȚUMESC, ARGENTINA! Te iubesc astăzi și întotdeauna.