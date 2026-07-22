FCSB, transfer direct din Liga 2! Jucătorul, inclus deja în lot pentru meciul de Conference League

FCSB a oficializat un nou transfer, cu o zi înaintea meciului cu FK Auda, din prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Conference League.
Gruparea antrenată de Marius Baciu și-a întărit lotul cu Luca Stancu, fotbalist în vârstă de 21 de ani, care a evoluat ultima oară în tricoul celor de la Hermannstadt.
FCSB l-a transferat pe Luca Stancu
FCSB va avea un nou jucător eligibil pentru regula U21, după ce a oficializat miercuri transferul lui Luca Stancu de la Hermannstadt. Fotbalistul care semnase un contract și cu FC Argeș s-a antrenat deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul pentru partida cu Auda.
Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
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