FCSB, transfer direct din Liga 2! Jucătorul, inclus deja în lot pentru meciul de Conference League

FCSB a oficializat un nou transfer, cu o zi înaintea meciului cu FK Auda, din prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Conference League.

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Gruparea antrenată de Marius Baciu și-a întărit lotul cu Luca Stancu, fotbalist în vârstă de 21 de ani, care a evoluat ultima oară în tricoul celor de la Hermannstadt.

FCSB l-a transferat pe Luca Stancu

FCSB va avea un nou jucător eligibil pentru regula U21, după ce a oficializat miercuri transferul lui Luca Stancu de la Hermannstadt. Fotbalistul care semnase un contract și cu FC Argeș s-a antrenat deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul pentru partida cu Auda.

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FCSB anunță transferul lui Luca Stancu, de la FC Hermannstadt.

Apărătorul în vârstă de 21 de ani, care va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, se arată în comunicatul oficial al clubului. Reclamă

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