Vozinha a prins echipa, Lamine Yamal nu! Cum arată cel mai bun 11 de la Cupa Mondială

Portarul de 40 de ani al Capului Verde, Vozinha, care era necunoscut până la Cupa Mondială, a prins cel mai bun 11 de la FIFA World Cup. FIFA a anunţat cei 11 cei mai buni jucători de la Cupa Mondială, competiţie care s-a văzut exclusiv în Universul Antena.
Lamine Yamal, care a devenit campion mondial cu Spania, nu a prins un turneu final prea bun, iar acest lucru se vede şi în decizia de a nu fi inclus în cea mai bună echipă a Mondialului. Trioul ofensiv e format din Messi, Haaland şi Mbappe. Mbappe a ieşit golgheter, cu 10 reuşite, urmat de Messi, cu 8 goluri, în timp ce Haaland şi Bellingham, aflaţi şi ei în echipa Mondialului, au marcat de 7 ori. Kane a înscris 6 goluri la Mondial, la fel ca Dembele, care nu a prins nici el echipa.
Cum arată cel mai bun 11 de la Cupa Mondială
- Cel mai bun 11 de la Cupa Mondială: Vozinha – Cucurella, Upamecano, Lisandro Martinez, Pedro Porro – Bellingham, Rodri, Olise – Messi, Haaland, Mbappe
Anonim până la Campionatul Mondial, Vozinha a devenit celebru după ce a „închis poarta” cu Spania. Înaintea turneului final era urmărit pe Instagram de numai 30.000 de persoane, acum are 29.5 milioane de urmăritori.
Cotat la numai 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Vozinha nu are echipă. El ar putea ajunge la formaţia lui Lionel Messi (39 de ani), Inter Miami.
🌎⭐️ OFFICIAL: FIFA release their 2026 World Cup best XI.
Any changes you’d make? pic.twitter.com/pNFI6fv57J
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026
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