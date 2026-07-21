Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1

Luca Stancu a fost unul dintre transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB, patronul roș-albaștrilor fiind atras în primul rând de vârsta fundașului stânga care a retrogradat în sezonul trecut cu Hermannstadt.
Deși a semnat deja un acord cu formația lui Marius Baciu, fotbalistul ar putea avea mari probleme, el semnând deja un angajament și cu o altă echipă din Liga 1.
Luca Stancu, contracte semnate cu FCSB și FC Argeș
FCSB a bătut zilele trecute palma cu Luca Stancu, potrivit unui anunț făcut de Gigi Becali. Golazo.ro anunță că acesta ar fi semnat deja cu gruparea roș-albastră, dar că jucătorul a mai semnat o dată și cu altă formație din Liga 1.
Sursa citată menționează că Stancu a semnat și cu FC Argeș, iar înțelegerea ar urma să intre în vigoare imediat ce fotbalistul rămâne liber de contract, așa cum a procedat și FCSB, pentru a nu exista o sumă de transfer.
Luca Stancu ar fi depus deja un memoriu la Liga Profesionistă de Fotbal prin care solicită încetarea raporturilor contractuale cu cei de la Hermannstadt.
Cum ar putea rezolva FCSB transferul lui Luca Stancu
În cazul de față, ținând cont de faptul că jucătorul a semnat în primă instanță un angajament cu revelația Ligii 1 din sezonul trecut, FCSB are o singură variantă.
Cel mai probabil, se va ajunge la negocieri directe cu Hermannstadt pentru plata unei sume de transfer, în așa fel încât fotbalistul de 21 de ani să ajungă sub comanda lui Marius Baciu.
- 300.000 de euro este cota de piață a lui Luca Stancu
- 34 de meciuri, 2 goluri și 2 assist-uri sunt cifrele sale la Hermannstadt.
Ce declara Gigi Becali despre transferul lui Luca Stancu
„Noi mai avem de făcut transferuri. Cred că azi a semnat unul, zilele viitoare o să mai vină doi jucători valoroși. Atacanți sunt amândoi. Nu mă interesează fundași, am și Popescu, și Lixandru, au revenit panterele, am pe puștiul ăla, Dâncuș.
Azi a venit un fundaș stânga care joacă și dreapta, care poate să-l înlocuiască pe Pădurariu. E român, Under. Radunovic o să joace în Europa. Dacă Pădurariu se accidentează… Trebuie să ai doi jucători Under pe post”.
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