Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1

Luca Stancu a fost unul dintre transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB, patronul roș-albaștrilor fiind atras în primul rând de vârsta fundașului stânga care a retrogradat în sezonul trecut cu Hermannstadt.

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Deși a semnat deja un acord cu formația lui Marius Baciu, fotbalistul ar putea avea mari probleme, el semnând deja un angajament și cu o altă echipă din Liga 1.

Luca Stancu, contracte semnate cu FCSB și FC Argeș

FCSB a bătut zilele trecute palma cu Luca Stancu, potrivit unui anunț făcut de Gigi Becali. Golazo.ro anunță că acesta ar fi semnat deja cu gruparea roș-albastră, dar că jucătorul a mai semnat o dată și cu altă formație din Liga 1.

Sursa citată menționează că Stancu a semnat și cu FC Argeș, iar înțelegerea ar urma să intre în vigoare imediat ce fotbalistul rămâne liber de contract, așa cum a procedat și FCSB, pentru a nu exista o sumă de transfer.

Luca Stancu ar fi depus deja un memoriu la Liga Profesionistă de Fotbal prin care solicită încetarea raporturilor contractuale cu cei de la Hermannstadt.