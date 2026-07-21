Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica”

Ladislau Boloni (73 de ani) a comentat transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) dezvăluia că aducerea algerianului îl costă 1.350.000 de euro.
Ladislau Boloni, care a antrenat ultima oară în Franţa, pregătind-o pe Metz din iunie 2022 până în iulie 2024, a spus că nu-l cunoaşte pe Boutoutaou.
Boloni, despre Aymen Boutoutaou: „Nu-l cunosc pe acest jucător”
„În primul rând, nu-l cunosc pe acest jucător. În al doilea rând, dacă FCSB vrea să câștige campionatul, pur și simplu soluția vorbește despre ea însăși.
Eu nu vreau să spun că dintr-o echipă aflată în Divizia 3 sau chiar mai jos un tânăr nu poate să facă niște pași uriași într-un alt campionat, dar invers niciodată nu s-ar întâmpla, adică să transfere cineva de la Săcele, Baia Mare sau Târgu Mureș. Nu știu care este logica în asemenea situații”, a declarat Ladislau Boloni pentru prosport.ro.
Becali „a spart banca” pentru Aymen Boutoutaou: 1.35 milioane de euro
Gigi Becali a dezvăluit că le-a plătit celor de la Sochaux suma de 1,35 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Aymen Boutoutaou. Jucătorul l-a impresionat pe Mihai Stoica, cel care a negociat transferul. Ronny Labonne și Eddy Gnahore sunt ceilalți doi jucători transferați de roș-albaștri, în această vară.
„MM era disperat. «Dom’le, cel mai bun străin din România, că o fi, că o păţi.» Şi i-am zis: «Du-te şi ia-l.» Până a negociat… A negociat două săptămâni, aproape o lună. A negociat, apoi a căzut, după care a revenit. Spune-ţi, frate, poftele şi gata.
Ne-a costat 1 milion și 350 de mii de euro. Cu prime, cu tot, cred că ajunge la 500-600.000 de euro salariu. Nu pot să zic sigur, că nu m-a interesat. I-am zis: «Ia-l şi gata.»
Când spune un colaborator care ştie fotbal şi MM, care nu spune niciodată despre cineva că e bun… Acum a spus că e foarte, foarte, foarte bun”, declara Gigi Becali pentru primasport.ro.
Boutoutaou vine de la Sochaux
Aymen Boutoutaou mai avea contract cu Sochaux, echipă care a promovat în Liga a 2-a franceză, până în vara lui 2027, însă a acceptat propunerea de a evolua în fotbalul românesc, la FCSB. El joacă, în principal, în banda dreaptă a atacului, dar poate fi folosit şi în centru.
Aymen Boutoutaou a fost crescut de Valenciennes, fiind transferat de Sochaux în urmă cu un an. În sezonul petrecut la formaţia din Ligue 2, mijlocaşul algerian, născut în Franţa, a reuşit să marcheze 13 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 37 de meciuri disputate.
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