Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica”

Ladislau Boloni (73 de ani) a comentat transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) dezvăluia că aducerea algerianului îl costă 1.350.000 de euro.

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Ladislau Boloni, care a antrenat ultima oară în Franţa, pregătind-o pe Metz din iunie 2022 până în iulie 2024, a spus că nu-l cunoaşte pe Boutoutaou.

Boloni, despre Aymen Boutoutaou: „Nu-l cunosc pe acest jucător”

„În primul rând, nu-l cunosc pe acest jucător. În al doilea rând, dacă FCSB vrea să câștige campionatul, pur și simplu soluția vorbește despre ea însăși.

Eu nu vreau să spun că dintr-o echipă aflată în Divizia 3 sau chiar mai jos un tânăr nu poate să facă niște pași uriași într-un alt campionat, dar invers niciodată nu s-ar întâmpla, adică să transfere cineva de la Săcele, Baia Mare sau Târgu Mureș. Nu știu care este logica în asemenea situații”, a declarat Ladislau Boloni pentru prosport.ro.

Becali „a spart banca” pentru Aymen Boutoutaou: 1.35 milioane de euro

Gigi Becali a dezvăluit că le-a plătit celor de la Sochaux suma de 1,35 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Aymen Boutoutaou. Jucătorul l-a impresionat pe Mihai Stoica, cel care a negociat transferul. Ronny Labonne și Eddy Gnahore sunt ceilalți doi jucători transferați de roș-albaștri, în această vară.