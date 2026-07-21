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Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult”

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 21:02

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Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult

Gigi Becali, pe stadion - Sport Pictures

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Gigi Becali spune că a găsit număr 10 pentru FCSB. Acesta este tânărul Alexandru Stoian (18 ani), pe care FCSB l-a adus anul trecut de la Farul Constanţa. Atunci, Gică Hagi i-a spus latifundiarului că acesta este un decar veritabil.

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Acum, patronul de la FCSB a apus că are de gând să-l trimită titular pe Stoian.

„Ce am aflat ultima dată, mi-a spus Meme, vezi că pe Stoian nu o să putem să-l ţinem aşa. Cu alte cuvinte trebuie să joace. O să joace. Când l-am luat, l-am văzut de număr zece, că aşa spunea Hagi. Dar ce îmi spune Hagi trebuie să ascult. I-am zis lui Mihai, o să-l băgăm să joace număr 10. S-a împlinit, a crescut la muşchi, e şi mai înalt. El aleargă mult, face şi jocul defensiv”, a dezvăluit Gigi Becali la Digi Sport.

Stoian a jucat până acum la FCSB în 25 de partide şi a marcat cinci goluri.

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