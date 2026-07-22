Home | Fotbal | Premier League | „Urmaşul lui Cristiano Ronaldo” schimbă echipa după un sezon dezamăgitor

„Urmaşul lui Cristiano Ronaldo” schimbă echipa după un sezon dezamăgitor

Mihai Alecu Publicat: 22 iulie 2026, 19:49

Comentarii
„Urmaşul lui Cristiano Ronaldo schimbă echipa după un sezon dezamăgitor

Garnacho se transferă la Aston Villa. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Unul dintre cei mai promiţători jucători pe care Manchester United i-a dat în ultimii ani e aproape de un transfer surprinzător, la o rivală din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alejandro Garnacho a fost luat de puşti de formaţia de pe Old Trafford şi a reuşit să impresioneze la juniori, după care a făcut pasul către seniori, fiind aştepătări foarte mari din partea sa.

Alejandro Garnacho pleacă de la Chelsea şi merge la Aston Villa

Fotbalistul din Argentina care a avut un sezon nu tocmai reuşit la formaţia londoneză se pare că nu a mai fost dorit de conducătorii lui Chelsea. Unai Emery a insistat pentru transferul sud-americanului la Aston Villa şi se pare că în cele din urmă cele două cluburi au ajuns la un numitor comun.

Fabrizio Romano anunţă că Alejandro Garnacho va face trecerea către formaţia din Birmingham, fiind vorba despre un împrumut cu opţiune de cumpărare. Dacă se îndeplinesc anumite condiţii această opţiune urmează să devină obligaţie de cumpărare. Suma pentru care mutarea va fi una definitivă se pare că se ridică undeva la 40 de milioane de euro.

  • 43 de meciuri, 8 goluri şi 5 pase decisive a înregistrat Garnacho în tricoul celor de la Chelsea, asta după londonezii l-au luat de la Manchester United pentru 47 de milioane de euro.

Garnacho, mare fan al lui Cristiano Ronaldo, comparat cu starul portughez

Pe lângă talentul arătat încă de la o vârstă fragedă, Garnacho s-a făcut remarcat prin faptul că e mare fan al lui Cristiano Ronaldo. De altfel, argentinianul chiar a spus că încearcă să aibă un stil de joc asemănător cu cel al portughezului şi de acolo i s-a spus de multe ori în presă că ar fi urmaşul superstarului lusitan.

Reclamă
Reclamă

Cei doi chiar au evoluat împreună la Manchester United după ce Ronaldo s-a întors şi au produs un moment interesant la o victorie cu Real Sociedad, din cupele europene. Garnacho i-a cerut voie idolului său să-i folosească bucuria recunoscută la fiecare gol.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Garsoniere cu 15.000 de euro în 4 cartiere din București. Cum arată în interior
Observator
Garsoniere cu 15.000 de euro în 4 cartiere din București. Cum arată în interior
Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei Mondiale: ”A fost un efort colectiv”
Fanatik.ro
Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei Mondiale: ”A fost un efort colectiv”
21:48

Cu cât ar putea impozita americanii suma de 50 de milioane de dolari primită de Spania pentru câştigarea Mondialului
21:28

Mirel Rădoi a făcut „cel mai bun transfer din istoria clubului”. Cine este jucătorul adus de Gaziantep
21:08

FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri
20:30

LIVE TEXTLevski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, ACUM, în turul 2 preliminar UCL. Ocazii mari la ambele porţi
20:30

VIDEOCe a spus secundul Argentinei despre gestul violent la adresa lui Dani Olmo de după finala Mondialului!
20:28

VideoJurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
Vezi toate știrile
1 Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1 2 Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult” 3 Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica” 4 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie” 5 „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul” 6 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze