„Urmaşul lui Cristiano Ronaldo” schimbă echipa după un sezon dezamăgitor

Unul dintre cei mai promiţători jucători pe care Manchester United i-a dat în ultimii ani e aproape de un transfer surprinzător, la o rivală din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alejandro Garnacho a fost luat de puşti de formaţia de pe Old Trafford şi a reuşit să impresioneze la juniori, după care a făcut pasul către seniori, fiind aştepătări foarte mari din partea sa.

Alejandro Garnacho pleacă de la Chelsea şi merge la Aston Villa

Fotbalistul din Argentina care a avut un sezon nu tocmai reuşit la formaţia londoneză se pare că nu a mai fost dorit de conducătorii lui Chelsea. Unai Emery a insistat pentru transferul sud-americanului la Aston Villa şi se pare că în cele din urmă cele două cluburi au ajuns la un numitor comun.

Fabrizio Romano anunţă că Alejandro Garnacho va face trecerea către formaţia din Birmingham, fiind vorba despre un împrumut cu opţiune de cumpărare. Dacă se îndeplinesc anumite condiţii această opţiune urmează să devină obligaţie de cumpărare. Suma pentru care mutarea va fi una definitivă se pare că se ridică undeva la 40 de milioane de euro.

43 de meciuri, 8 goluri şi 5 pase decisive a înregistrat Garnacho în tricoul celor de la Chelsea, asta după londonezii l-au luat de la Manchester United pentru 47 de milioane de euro.

Garnacho, mare fan al lui Cristiano Ronaldo, comparat cu starul portughez

Pe lângă talentul arătat încă de la o vârstă fragedă, Garnacho s-a făcut remarcat prin faptul că e mare fan al lui Cristiano Ronaldo. De altfel, argentinianul chiar a spus că încearcă să aibă un stil de joc asemănător cu cel al portughezului şi de acolo i s-a spus de multe ori în presă că ar fi urmaşul superstarului lusitan.