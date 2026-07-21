„Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul”

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (80 de ani), care e supranumit „Oracolul de la Bălceşti” datorită predicţiilor pe care le face, anticipează că Dinamo nu va prinde play-off-ul.

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Dragomir a văzut-o pe Dinamo cu Petrolul şi a concluzionat că echipa antrenată acum de Nuno Campos are mari probleme din punct de vedere tactic. Dinamo a debutat cu stângul în noul sezon, pierzând, 0-1, cu Petrolul, în deplasare. Dinamo a avut două bare, ambele prin Armstrong, şi o ratare monumentală a lui Soro, care nu a putut înscrie din câţiva metri, singur cu portarul, la scorul de 0-0. „Lupii galbeni” au dat lovitura în prima repriză, atunci când Martins a transformat un penalty.

Dumitru Dragomir anticipează că Dinamo va rata play-off-ul: „Se năruie tot”

„Dinamo nu prinde playoff-ul. Prima repriză cu Petrolul a jucat binișor. Am auzit că le mai pleacă și fundașul dreapta (n.r.: Maxime Sivis), care e jucător bun și atunci se năruie tot.

Mi s-a părut ca o echipă de locurile 6-7. Nu au jucat rău în câmp, dar tactic erau destrăbălați. Echipa e subțire rău de tot. Nu mi-a plăcut niciun jucător de la ei”, a declarat Dumitru Dragomir, citat de fanatik.ro.

Sezonul trecut Dinamo a terminat campionatul pe locul 4, dar a ratat obiectivul de a prinde o cupă europeană, după ce a pierdut finala barajului pentru preliminariile Conference League, 1-2 cu marea rivală FCSB. Derby-ul pentru Europa s-a disputat pe stadionul Arcul de Triumf.