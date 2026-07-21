Home | Fotbal | Liga 1 | „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul”

„Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iulie 2026, 16:52

Comentarii
„Oracolul de la Bălceşti anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul

Dumitru Dragomir, în timpul unui interviu / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (80 de ani), care e supranumit „Oracolul de la Bălceşti” datorită predicţiilor pe care le face, anticipează că Dinamo nu va prinde play-off-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dragomir a văzut-o pe Dinamo cu Petrolul şi a concluzionat că echipa antrenată acum de Nuno Campos are mari probleme din punct de vedere tactic. Dinamo a debutat cu stângul în noul sezon, pierzând, 0-1, cu Petrolul, în deplasare. Dinamo a avut două bare, ambele prin Armstrong, şi o ratare monumentală a lui Soro, care nu a putut înscrie din câţiva metri, singur cu portarul, la scorul de 0-0. „Lupii galbeni” au dat lovitura în prima repriză, atunci când Martins a transformat un penalty.

Dumitru Dragomir anticipează că Dinamo va rata play-off-ul: „Se năruie tot”

Dinamo nu prinde playoff-ul. Prima repriză cu Petrolul a jucat binișor. Am auzit că le mai pleacă și fundașul dreapta (n.r.: Maxime Sivis), care e jucător bun și atunci se năruie tot.

Mi s-a părut ca o echipă de locurile 6-7. Nu au jucat rău în câmp, dar tactic erau destrăbălați. Echipa e subțire rău de tot. Nu mi-a plăcut niciun jucător de la ei”, a declarat Dumitru Dragomir, citat de fanatik.ro.

Sezonul trecut Dinamo a terminat campionatul pe locul 4, dar a ratat obiectivul de a prinde o cupă europeană, după ce a pierdut finala barajului pentru preliminariile Conference League, 1-2 cu marea rivală FCSB. Derby-ul pentru Europa s-a disputat pe stadionul Arcul de Triumf.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De 4 zile, Alexandru este căutat în lacul Garda din Italia. Românul s-a înecat, după ce a salvat un copil
Observator
De 4 zile, Alexandru este căutat în lacul Garda din Italia. Românul s-a înecat, după ce a salvat un copil
CFR Cluj, adversari infernali în Conference League. Echipa din țara lui Haaland cu jucători de mare valoare. Puștiul care valorează 10 milioane de euro
Fanatik.ro
CFR Cluj, adversari infernali în Conference League. Echipa din țara lui Haaland cu jucători de mare valoare. Puștiul care valorează 10 milioane de euro
17:28

Conducerea Rapidului anunță noi transferuri după debutul perfect de sezon: „Suntem aproape”
17:22

L’Equipe: „Semnează cu FCSB în România!” Noi informaţii despre ultimul transfer făcut de Gigi Becali
17:01

Neluțu Varga i-a stabilit prețul jucătorului dorit de Craiova de la CFR Cluj
16:32

Real Madrid încearcă lovitura verii în mercato! Jucătorul Barcelonei, așteptat pe ”Bernabeu”
16:31

Mesajul lui Kader Keita după ce s-a despărţit de Rapid!
16:29

Vinicius şi-a făcut intervenţie estetică după Cupa Mondială. Cum arată acum, nici nu zici că mai e el
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOSpania – Argentina 1-0. Spaniolii au câştigat Cupa Mondială! Ferran Torres, „eroul” ibericilor într-un succes istoric 4 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 5 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 6 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze