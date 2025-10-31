Jurnal Antena Sport | Dorit de U Cluj, Denis Alibec ar putea juca împotriva viitoarei sale echipe - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Dorit de U Cluj, Denis Alibec ar putea juca împotriva viitoarei sale echipe
Alibec se poate acomoda cu Cluj Arena la următorul meci de campionat al FCSB–ului. U Cluj poate fi destinaţia lui la iarnă.
