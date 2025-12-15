"L-am înjurat" Mihai Lixandru, dezvăluire surprinzătoare despre sărbătoritul zilei de la FCSB! - Antena Sport

Mihai Lixandru (24 de ani) a dezvăluit, râzând, că l-a înjurat pe sărbătoritul zilei, Alex Stoian, care a împlinit 18 ani luni, din pricina ratărilor acestuia. Stoian a reuşit, în cele din urmă, să marcheze al doilea gol al FCSB-ului cu Unirea Slobozia, în prelungirile partidei.

Lixandru a deschis scorul cu Unirea Slobozia, în minutul 62, reluând nemarcat, cu latul, din careu. După mai multe ratări mari, printre care şi o bară, sărbătoritul zilei, Alex Stoian, a reuşit să închidă tabela în minutul 90+5.

Mihai Lixandru, despre Alex Stoian: “L-am înjurat înainte şi după l-am felicitat”

“Pentru noi toate punctele sunt importante acum. Ne gândim doar la play-off. Sperăm să ne apropiem la finalul anului cât mai mult.

Terenul nu ne ajută prea mult aici, la Clinceni, nici gazonul, nici dimensiunile. Pentru ei e mult mai uşor, că se apără. Am pasat mult, uneori în gol, dar ştiam că e o chestiune de timp până vom marca pentru că era mingea numai la noi.

Suntem jucători destul de vechi la echipă, suntem un grup foarte unit, cu foame de rezultate.