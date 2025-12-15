"L-am înjurat" Mihai Lixandru, dezvăluire surprinzătoare despre sărbătoritul zilei de la FCSB! - Antena Sport

Mihai Lixandru (24 de ani) a dezvăluit, râzând, că l-a înjurat pe sărbătoritul zilei, Alex Stoian, care a împlinit 18 ani luni, din pricina ratărilor acestuia. Stoian a reuşit, în cele din urmă, să marcheze al doilea gol al FCSB-ului cu Unirea Slobozia, în prelungirile partidei.
Lixandru a deschis scorul cu Unirea Slobozia, în minutul 62, reluând nemarcat, cu latul, din careu. După mai multe ratări mari, printre care şi o bară, sărbătoritul zilei, Alex Stoian, a reuşit să închidă tabela în minutul 90+5.
Mihai Lixandru, despre Alex Stoian: “L-am înjurat înainte şi după l-am felicitat”
“Pentru noi toate punctele sunt importante acum. Ne gândim doar la play-off. Sperăm să ne apropiem la finalul anului cât mai mult.
Terenul nu ne ajută prea mult aici, la Clinceni, nici gazonul, nici dimensiunile. Pentru ei e mult mai uşor, că se apără. Am pasat mult, uneori în gol, dar ştiam că e o chestiune de timp până vom marca pentru că era mingea numai la noi.
Suntem jucători destul de vechi la echipă, suntem un grup foarte unit, cu foame de rezultate.
Trebuie să ne ridicăm nivelul mai mult, suntem conştienţi de asta. Aşa e la fotbal, sunt perioade şi perioade. Important e să o scoatem la capăt. Fiind Steaua (n.r: FCSB) nu te bucuri doar la un meci de play-off, dar în situaţia dată este foarte important ca la finalul anului să fim cât mai aproape (n.r: de play-off), iar când ne reunim să avem gândul doar la campionat.
Făcând o glumă, l-am înjurat înainte (n.r: pe Alex Stoian) şi după l-am felicitat (n.r: râde). Ne bucurăm pentru el că a marcat, e un jucător foarte bun. Are şi el nevoie de încredere, era ziua lui”, a declarat Mihai Lixandru la zona mixtă, după Unirea Slobozia – FCSB 0-2.
