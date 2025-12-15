Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu n-a fost în lot la Unirea Slobozia - FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit după Unirea Slobozia – FCSB despre motivul pentru care Tavi Popescu nu a fost în lotul roș-albaștrilor la meciul de la Clinceni. Patronul de la FCSB a dezmințit informația potrivit căreia el a fost cel care a decis să îl excludă și a dezvăluit că jucătorul de 22 de ani a avut gripă.

Tavi Popescu nu s-a aflat în echipa celor de la FCSB la victoria cu Unirea Slobozia, iar prima informație care a apărut în presă a fost aceea că Gigi Becali l-a exclus din lot. După fluierul final, patronul a vorbit despre jucătorul pe care l-a criticat în ultima perioadă și a mărturisit că ar fi vrut chiar să îl bage în teren în partea a doua, semn că nici măcar nu știa că nu este pe banca de rezerve.

Gigi Becali nu l-a exclus din lot pe Tavi Popescu

După ce a infirmat zvonul respectiv, Becali a vorbit pe larg despre jucătorul său și despre ce îl deranjează la el. Finanțatorul campioanei a ajuns la concluzia că Tavi Popescu are un anturaj care îl încurcă din a ajunge la potențialul maxim.

“Octavian Popescu, el şi cu iubita lui au gripă. Pe cuvântul meu de onoare, amândoi au. (n.r: Informat că s-a scris că a fost exclus din lot) La pauză am vrut să îl bag. Nu ştiam că nu e pe bancă. Am vrut să intre el în locul lui Thiam.

El e cuminte, numai că cu tehnologia asta e posibil orice. Stai tu pe TikTok, nu mai poţi să joci fotbal. Stai acolo, unde toţi nebunii pot să spună orice, toţi nebunii sunt împăraţi. Mintea ta, când eşti pe terenul de fotbal, e la TikTok-ul ăla nebun, satanist (n.r: Mai speraţi ca Tavi să fie fotbalitul ăla care credea că poate să fie?) El poate. Dacă face ce îi zic eu, îi scriu nişte reguli.