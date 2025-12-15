Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: "Nu mai știu nimic de el" - Antena Sport

De numele lui Dumitru Bucşaru se leagă performanţele incredibile reuşite de Dan Petrescu şi Meme Stoica la Unirea Urziceni. Atunci, averea patronului de la Urziceni era estimată la 20 de ani, acum nimeni nu mai ştie nimic legat de el, iar toţi banii din conturi s-au risipit.

Dumitru Bucşaru a investit semnificativ în fotbal, a dus echipa Unirea Urziceni pe cea mai înaltă treaptă, apoi a desfiinţat-o. Originar din comuna ialomiţeană Coşereni, Bucşaru a preluat, la sfârşitul anilor ’90, o echipă de judeţ, Unirea Urziceni, care se înfiinţase în 1954. A construit o bază modernă în micuţa localitate (18.000 de locuitori), a promovat în 2006, a luat titlul în 2009 şi, după o prestaţie meritorie în grupele Ligii Campionilor, a încasat peste 18,5 milioane de euro de la UEFA, potrivit prosport.ro. Banii câştigaţi au ajuns în proiectele imobiliare ale acestuia, echipa Unirea Urziceni a intrat în criză şi, în 2011, s-a desfiinţat după ce a retrogradat din Liga 1. Au urmat apoi probleme cu legea pentru omul de fotbal, iar averea s-a evaporat, la fel şi el. Pentru că nimeni nu mai ştie nimic de el. Nici Meme Stoica nu a mai păstrat legătura cu el. Mai mult, managerul FCSB-ului a povestit recent că a fost ars la bani. În momentul în care a plecat de la Urziceni, Meme a pierdut nu mai puţin de 220.000 de euro!

„De ani de zile nu mai știu absolut nimic de Mitică Bucșaru. Eu am pierdut foarte mulți bani acolo. Gigi m-a deșteptat, mi-a spus «I-a avut și nu ți i-a dat?». Totuși, noi am produs acele 20 de milioane. Am pierdut 220.000 de euro, sunt foarte mulți bani. Am avut un resentiment, dar nu mai am. (n.r. – Cu Dan Petrescu mai ții legătura?) Nu. Eu sunt ciudat, nu vorbesc la telefon… Vorbesc cu Gigi foarte mult și epuizez timpul alocat de creierul meu pentru convorbirile telefonice. Eu, în acest moment, sunt un om fericit. Am fost un mare «hater». Nu mai urăsc pe nimeni la ora actuală. Poate sunt și oameni pe care nu-i simpatizez, dar care mă lasă rece și, dacă trec pe lângă ei, îi salut și atât. Înainte eram atât de tâmpit încât mă uitam la televizor, vedeam fotbaliști și uram fotbalistul. Bă, ești nebun? Probabil contează și faptul că am câștigat două campionate, două Supercupe, ne-a mers bine în Europa”, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik.