Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: "Nu vreau să deranjez pe nimeni" - Antena Sport

Darius Olaru a venit cu o replică prin care infirmă ultimele declarații ale lui Giovanni Becali. Recent, agentul anunțase că nepotul său ar fi avut o discuție cu mijlocașul de la FCSB, iar fotbalistul și-ar fi exprimat dorința de a pleca de la echipa campioană.
Olaru a dezvăluit că a văzut și el ce a spus Giovanni Becali, după care a infirmat tot ce a spus agentul. Mijlocașul le-a oferit în acest sens fanilor siguranța că este alături de FCSB, în contextul în care suporterii au început să îi scrie după ce a declarat impresarul.
Ce declarase inițial Giovanni Becali + Replica lui Olaru
“Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?»“, a fost declarația făcută de Giovanni Becali.
După meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB, câștigat de roș-albaștri cu 2-0, Olaru a fost întrebat de ce a spus agentul și a ținut să infirme tot:
“Nu știu, am văzut și eu declarația, dar nu știu cui i-am spus eu că îmi doresc să plec. Nu vreau să discut și nu vreau să deranjez pe nimeni.
Nu trebuie să se creadă chiar tot ce se scrie în presă. Mi-au scris mulți fani, eu sunt cu gândul aici și voi da totul pentru ei“, a declarat Darius Olaru, potrivit primasport.ro.
Ce a spus Darius Olaru despre meci
În ceea ce privește meciul de la Clinceni, căpitanul campioanei a declarat următoarele:
“Trei puncte importante, ne bucurăm că le-am obținut. Cred că am făcut un meci bun, mai ales în repriza a doua, și consider că am meritat clar victoria. Urmează ultimul meci, un derby, un meci foarte important.
Per total, cred că am controlat jocul. Am încercat să producem situații de a marca, în prima repriză nu am reușit, dar în a doua, mai ales după cartonașul roșu, am controlat partida“.
- Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia – FCSB: “Așa n-am mai dat”
- “L-am înjurat” Mihai Lixandru, dezvăluire surprinzătoare despre sărbătoritul zilei de la FCSB!
- Gigi Becali, transfer din Portugalia! Anunţul patronului FCSB-ului
- Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu n-a fost în lot la Unirea Slobozia – FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali
- “Nu îi băteam dacă nu ne ajuta arbitrul”. Gigi Becali, discurs plin de ironii după Unirea Slobozia – FCSB 0-2