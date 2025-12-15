Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: "Nu vreau să deranjez pe nimeni" - Antena Sport

Darius Olaru a venit cu o replică prin care infirmă ultimele declarații ale lui Giovanni Becali. Recent, agentul anunțase că nepotul său ar fi avut o discuție cu mijlocașul de la FCSB, iar fotbalistul și-ar fi exprimat dorința de a pleca de la echipa campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru a dezvăluit că a văzut și el ce a spus Giovanni Becali, după care a infirmat tot ce a spus agentul. Mijlocașul le-a oferit în acest sens fanilor siguranța că este alături de FCSB, în contextul în care suporterii au început să îi scrie după ce a declarat impresarul.

Ce declarase inițial Giovanni Becali + Replica lui Olaru

“Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?»“, a fost declarația făcută de Giovanni Becali.

După meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB, câștigat de roș-albaștri cu 2-0, Olaru a fost întrebat de ce a spus agentul și a ținut să infirme tot:

“Nu știu, am văzut și eu declarația, dar nu știu cui i-am spus eu că îmi doresc să plec. Nu vreau să discut și nu vreau să deranjez pe nimeni.