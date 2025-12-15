Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor - Antena Sport

Alex Pițurcă a dat lovitura cu o afacere în care a investit 3,5 milioane de euro. Au fost bani mulţi, dar acum băiatul fostului selecţioner al României se bucură de un profit frumos şi nu mai duce grija zilei de mâine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În Sectorul 5, Alex Pițurcă deține un complex rezidențial format din 4 blocuri. Valorea investiției se ridică la peste 3.5 milioane de euro. Este un complex modern, dotat cu parcare subterană și spații comerciale. Catedral Residence se află pe strada Gheorghieni, zona 13 Septembrie. Proiectul uriaș făcut de Alex Pițurcă cuprinde 130 de locuințe. Prețurile unui apartament în această zonă ajung și la 300.000 de euro, în funcție de numărul de camere, etaj, etc. Dar nu numai apartamentele i-au adus bani lui Alex Pişurcă. Spațiile comerciale din Catedral Residence sunt deja închiriate. Chiria unui astfel de spațiu ajunge la 3.000 de euro pe lună.

Imperiul Pițurcă se extinde în Sectorul 5, iar co-acționară în firma PFC Solar Enery este și fiica Claudia Naboiu. Cei doi frați țin frâiele afacerii care reprezintă motorul financiar al noului proiect imobiliar deemarat în Sectorul 5, potrivit Cancan.

Potrivit ultimului bilanț financiar, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 1.3 milioane de euro și profit net de peste 500.000 de euro.

Alex Piţurcă are un băiat cu Cristina Ich

Relația dintre Alex Pițurcă și Christina Ich a fost marcată de momente de apropiere, dar și de distanțare. Cei doi au trecut prin mai multe împăcări și separări, până când, în final, au decis să își continue viețile pe drumuri separate. Din această relație a rezultat și un copil. Este vorba de Noah Alexandru.