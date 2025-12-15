Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor - Antena Sport

Închide meniul
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 11:09

Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor

Instagram Alexandru Piţurcă

Alex Pițurcă a dat lovitura cu o afacere în care a investit 3,5 milioane de euro. Au fost bani mulţi, dar acum băiatul fostului selecţioner al României se bucură de un profit frumos şi nu mai duce grija zilei de mâine.

În Sectorul 5, Alex Pițurcă deține un complex rezidențial format din 4 blocuri. Valorea investiției se ridică la peste 3.5 milioane de euro. Este un complex modern, dotat cu parcare subterană și spații comerciale. Catedral Residence se află pe strada Gheorghieni, zona 13 Septembrie. Proiectul uriaș făcut de Alex Pițurcă cuprinde 130 de locuințe. Prețurile unui apartament în această zonă ajung și la 300.000 de euro, în funcție de numărul de camere, etaj, etc. Dar nu numai apartamentele i-au adus bani lui Alex Pişurcă. Spațiile comerciale din Catedral Residence sunt deja închiriate. Chiria unui astfel de spațiu ajunge la 3.000 de euro pe lună.

Imperiul Pițurcă se extinde în Sectorul 5, iar co-acționară în firma PFC Solar Enery este și fiica Claudia Naboiu. Cei doi frați țin frâiele afacerii care reprezintă motorul financiar al noului proiect imobiliar deemarat în Sectorul 5, potrivit Cancan.

Potrivit ultimului bilanț financiar, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 1.3 milioane de euro și profit net de peste 500.000 de euro.

Alex Piţurcă are un băiat cu Cristina Ich

Relația dintre Alex Pițurcă și Christina Ich a fost marcată de momente de apropiere, dar și de distanțare. Cei doi au trecut prin mai multe împăcări și separări, până când, în final, au decis să își continue viețile pe drumuri separate. Din această relație a rezultat și un copil. Este vorba de Noah Alexandru.

1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 4 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 5 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
