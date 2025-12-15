Gigi Becali, transfer din Portugalia! Anunţul patronului FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că FCSB negociază transferul unui jucător din Portugalia. Liga Portugal se vede în România exclusiv în AntenaPLAY.
Becali a dat de înţeles că FCSB vrea să aducă un mijlocaş din Portugalia, precizând că lui îi place profilul lui Edjouma, dar vrea un jucător care să nu greşească atât de mult ca fotbalistul francez.
Gigi Becali negociază cu un jucător din Portugalia
De altfel, Becali a decis să îi prelungească lui Edjouma înţelegerea cu 6 luni. După aceea a precizat că se va încheia contractul lui Edjouma. Nu e exclus însă ca Becali să se răzgândească în cazul în care va fi mulţumit de mijlocaşul francez.
“Avem în Portugalia. Negociem cu un jucător din Portugalia. Mie îmi place un jucător gen Tănase, care urcă cu mingea la picior, dar care câştigă dueluri. Tănase e mai mingicar. Malcom, dacă n-ar fi aşa indolent, ar fi un mijlocaş bun. Îmi plăcea Lixandru, dar nu îmi mai place de el. Îmi plăcea Şut. A început să îşi revină, dar e cam la 60% faţă de cum era. Eu de aia vreau jucători, că dacă intrăm în play-off, şi cred că o să intrăm, eu cred şi în calificare în Europa. Îmi mai trebuie 5 jucători, să am dublură în campionat. Îmi trebuie jucători să pot să iau campionatul cu ei. Dau bani, am zis că nu dau bani? Eu nu fac buget. Dacă găsesc un mijlocaş bun, dau şi un milion, 2, 3. Îmi trebuie un atacant, doi mijlocaşi. Fundaş central, vine Dawa, l-am luat pe ăla (n.r: Duarte), e şi Lixandru cu care poţi să joci”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Unirea Slobozia – FCSB 0-2
Echipa bucureşteană FCSB a învins, luni seară, în deplasare, scor 2-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 20-a din Liga 1.
La Clinceni, Pantea a bifat primele ocazii ale meciului, în minutele 9 şi 24, imitat de Florin Tănase, în minutul 34, şi prima repriză s-a terminat fără gol marcat. După pauză, Robert Popa a respins lovitura de cap a lui Stoian, în minutul 52. Şerbănică a primit cartonaşul roşu după o verificare VAR şi a fost eliminat în minutul 57. Cinci minute mai târziu, Florin Tănase a executat un corner, iar Lixandru a înscris din faţa porţii. Stoian a trimis în bară, în minutul 65. Tot Stoian a trimis pe lângă poartă, în minutul 88, dar bucureştenii au reuşit în cele din urmă să-şi majoreze avantajul. O degajare a lui Dinu l-a lovit pe Tănase, mingea a deviat la Stoian care a şutat din careu şi a înscris, stabilind scorul final, Unirea Slobozia – FCSB 0-2.
FCSB este pe locul 9 în Liga 1, cu 28 de puncte, la două puncte de locurile care duc în play-off. Unirea Slobozia ocupă poziţia a 13-a, cu 18 puncte.
