Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali face o mutare surpriză astăzi şi semnează un nou contract cu Malcom Edjouma. Fotbalistul şi-a dat acordul şi semnează prelungirea până la finalul sezonului. Mai exact, fotbalistul francez îşi va da acordul pentru o înţelegere care se va întinde pe încă şase luni, anunţă golazo.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia lui Becali ca Edjouma să rămână a fost luată după meciul cu Feyenoord. Fotbalistul a avut o evoluţie apreciată, iar latifundiarul mai vrea să-i dea o şansă.

„Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului. E posibil (n.r. – să îi prelungească lui Edjouma contractul), m-am gândit în seara asta. Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el: «Dacă dai drumul la minge mai repede și nu o mai ții, îți prelungesc contractul!». Dacă joacă precum a jucat în seara asta, îi prelungesc contractul. L-am sunat pe MM (n.r. – Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație) ca să îi spun asta”, a declarat Gigi Becali după meciul de joi.

Edjouma a ajuns la FCSB în 2022 de la FC Botoșani pentru suma de 350.000 de euro. La FCSB, Edjouma a evoluat în 121 de meciuri şi a marcat 18 goluri.