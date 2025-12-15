Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: "Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta" - Antena Sport

Florin Prunea nu l-a menajat pe Mihai Teja, la finalul meciului dintre Dinamo şi Metaloglobus, câştigat de “câini” cu 4-0. Antrenorul nou-promovatei s-a plâns de arbitraj, dar şi de regulile impuse de FRF, U21 şi 5-6.
Fostul portar al naţionalei României a fost şocat de discursul lui Mihai Teja şi a avut un discurs dur la adresa acestuia, fiind de părere că discursul de la finalul meciului cu Dinamo a sunat mai mult a discurs de conducător de club şi nu de antrenor.
Florin Prunea, discurs dur la adresa lui Mihai Teja, după Dinamo – Metaloglobus 4-0: “Mi se pare prea mult”
De asemenea, Florin Prunea susţine că dacă ar fi fost conducător la echipă, l-ar fi tras la răspundere pe antrenor pentru prestaţia din meciul extrem de slab al echipei sale şi care se putea încheia cu un scor mult mai dur:
“Ăsta e un discurs de alibi al unui conducător, nu al unui antrenor. Eu, dacă aș fi conducător la echipă, l-aș chema și i-aș spune ‘Alo, ia vezi-ți tu puțin de treaba ta, vezi că ne-au dat ăștia 4, ar fi trebuit să ne dea 7. Hai să discutăm puțin despre problemele pe care le-ai avut în ax. Poate nu ai pregătit meciul bine, domnul antrenor’.
Să vii să cerți arbitrul pentru o fază la care eu cred că a procedat corect, când echipa ta ia 4 și trebuia să ia vreo 7… Să începi discursul despre arbitru și apoi despre regula U21, mi se pare prea mult.
Cine l-a luat pe Tache? Ei l-au luat pe Tache. Cine te-a pus să-l iei pe Tache? Ia-l pe Mache, poate e mai bun. Sunt jucători la Liga 2, sunt jucători”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.
După 20 de etape, Metaloglobus se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte. Pentru echipa lui Mihai Teja urmează meciul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă din 2025.
