Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: "Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta" - Antena Sport

Florin Prunea nu l-a menajat pe Mihai Teja, la finalul meciului dintre Dinamo şi Metaloglobus, câştigat de “câini” cu 4-0. Antrenorul nou-promovatei s-a plâns de arbitraj, dar şi de regulile impuse de FRF, U21 şi 5-6.

Fostul portar al naţionalei României a fost şocat de discursul lui Mihai Teja şi a avut un discurs dur la adresa acestuia, fiind de părere că discursul de la finalul meciului cu Dinamo a sunat mai mult a discurs de conducător de club şi nu de antrenor.

Florin Prunea, discurs dur la adresa lui Mihai Teja, după Dinamo – Metaloglobus 4-0: “Mi se pare prea mult”

De asemenea, Florin Prunea susţine că dacă ar fi fost conducător la echipă, l-ar fi tras la răspundere pe antrenor pentru prestaţia din meciul extrem de slab al echipei sale şi care se putea încheia cu un scor mult mai dur:

“Ăsta e un discurs de alibi al unui conducător, nu al unui antrenor. Eu, dacă aș fi conducător la echipă, l-aș chema și i-aș spune ‘Alo, ia vezi-ți tu puțin de treaba ta, vezi că ne-au dat ăștia 4, ar fi trebuit să ne dea 7. Hai să discutăm puțin despre problemele pe care le-ai avut în ax. Poate nu ai pregătit meciul bine, domnul antrenor’.

Să vii să cerți arbitrul pentru o fază la care eu cred că a procedat corect, când echipa ta ia 4 și trebuia să ia vreo 7… Să începi discursul despre arbitru și apoi despre regula U21, mi se pare prea mult.