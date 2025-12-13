Sporting - AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal - Antena Sport

Închide meniul
Sporting - AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal

Sporting – AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal
Sporting – AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal

Publicat: 13 decembrie 2025, 22:34

Sporting – AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal

Jucătorii lui Sporting / Profimedia Images

Meciul dintre Sporting şi AFS, din etapa cu numărul 14 din Liga Portugal, se joacă sâmbătă, de la ora 22:30, în direct în AntenaPLAY.

Sporting vine după remiza de pe terenul rivalei Benfica de etapa trecută, în timp ce la mijlocul săptămânii a pierdut în Champions League cu Bayern, la Munchen, scor 1-3.

Sporting – AFS LIVE VIDEO

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start în Sporting – AFS

  • Sporting (4-2-3-1): Silva – Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas – Morita, Kochorashvili – Catamo, Trincao, Araujo – Suarez.
  • AFS (3-5-2): Joao Goncalves – Ponck, Semedo, Devenish, Neiva, Pedro Lima, Assuncao, Algobia, Kiki – Tomane, Perea.

În cazul unui succes, Sporting va veni la două puncte în spatele liderului FC Porto, care va juca luni, cu Estrela Amadora.

