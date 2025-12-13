Sporting - AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal - Antena Sport

Meciul dintre Sporting şi AFS, din etapa cu numărul 14 din Liga Portugal, se joacă sâmbătă, de la ora 22:30, în direct în AntenaPLAY.
Sporting vine după remiza de pe terenul rivalei Benfica de etapa trecută, în timp ce la mijlocul săptămânii a pierdut în Champions League cu Bayern, la Munchen, scor 1-3.
Sporting – AFS LIVE VIDEO
Min. 1: A început meciul.
Echipele de start în Sporting – AFS
- Sporting (4-2-3-1): Silva – Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas – Morita, Kochorashvili – Catamo, Trincao, Araujo – Suarez.
- AFS (3-5-2): Joao Goncalves – Ponck, Semedo, Devenish, Neiva, Pedro Lima, Assuncao, Algobia, Kiki – Tomane, Perea.
În cazul unui succes, Sporting va veni la două puncte în spatele liderului FC Porto, care va juca luni, cu Estrela Amadora.
