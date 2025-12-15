Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: "Bombe!" Decizie şi cu Louis Munteanu - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că pregăteşte şase transferuri la FCSB în această iarnă. A refuzat să dea nume, dar spune că testează pista portugheză. Laifundiarul a vorbit şi desptre transferul lui Louis Munteanu.

„O să vedeți voi, da? Vreau ceva mai puternic la mijlocul terenului. Vreau altceva și am pus și ochii pe unul, dar nu îl spun. Nu vreau să dau prea multe detalii, nu are rost. Când o să fie făcută treaba, o să fie făcută și gata. Și avem și alții, din Portugalia, studiem, facem, dregem. Vor fi 5 jucători, 6 poate. Cea mai bună șmecherie portughezii sunt. Nu știam, acum mi-am dat seama. Cei mai buni, poți să faci treabă cu ei, să te descurci, jucători medii, nu slabi”, a dezvăluit Gigi Becali.

Becali a anunţat decizia şi în cazul transferului lui Louis Munteanu.

„Aduc jucători. Bombe înseamnă să dai 2-3 milioane de euro. Cu Lameira nu e închis. Am spus eu că e închis? Nu e aşa. Nu pot să zic că e ceea ce vreau eu. O să spun că vreau să îl iau, ca să îl ia alţii. Să îl ia Şucu pe Lameira. Pe amândoi să îi ia (n.r. Lameira şi Joao Paulo). Louis Munteanu este subiect închis. Nu mă mai lasă Şumudică. Nu mai zic eu ce mă interesează. Mai bine…”, a mai spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

