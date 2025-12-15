Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia - FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: "E groasă" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Campioana României vine după o victorie entuziasmantă în Europa League, cu Feyenoord, scor 4-3, dar are probleme de lot înaintea partidei de campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB nu are foarte multe soluţii la dispoziţie, din cauza numărului mare de jucători accidentaţi din lotul campioanei. Olaru, Tănase, Şut, Toma, Cisotti şi Thiam sunt certitudinele pentru partida cu Slobozia.

Gigi Becali i-a lăsat pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să aleagă primul 11 în Unirea Slobozia – FCSB

În centrul apărării vor juca Lixandru şi Graovac, în timp ce pe partea dreaptă va juca Thiam. De asemenea, Gigi Becali a dezvăluit că i-a lăsat pe cei din staff să alegă echipa, în condiţiile în care nu are prea multe soluţii la dispoziţie, moment în care Marius Şumudică i-a ironizat pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii:

“Echipa cu Slobozia o să fie aia care e. I-am lăsat pe ei să facă, o să-i întreb astăzi. (n.r. – Marius Șumudică: ‘E groasă dacă i-ai lăsat pe ei’) Nu e groasă, nici nu ai. Nu avem jucători, de aia i-am lăsat.

Nu o să lipsească Olaru, Tănase, Șut, Toma, Cisotti. Ăștia 5 nu vor lipsi, ceilalți ce or putea să facă. Atacant nu-l ai decât pe Thiam, gata sunt 6. De aia i-am lăsat pe ei că nici nu am opțiuni. Apărarea e aia care e. Ce rost avea să mă apuc eu să fac când nici nu există opțiuni. În dreapta Crețu. În centru o să joace Lixandru cu Graovac”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.