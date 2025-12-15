Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia - FCSB: "Așa n-am mai dat" - Antena Sport

Florin Tănase a acordat declarații după victoria FCSB-ului contra Unirii Slobozia, scor 2-0, iar mijlocașul campioanei s-a arătat extrem de mulțumit de cele trei puncte obținute. Decarul campioanei a punctat cum el și colegii săi au rămas motivați după victoria fantastică din Europa League cu Feyenoord, după care a comentat faza din prelungiri la care a dat o pasă de gol din greșeală cu pieptul.

FCSB a învins-o la Clinceni pe Unirea Slobozia cu scorul de 2-0, Mihai Lixandru și Alexandru Stoian fiind cei care s-au trecut pe lista marcatorilor. Cel de-al doilea gol a venit în minutul 90+5, la o fază la care Tănase a fost lovit cu mingea de un jucător al ialomițenilor care voia să degajeze, după care balonul a ricoșat fix în picioarele lui Stoian, care a înscris.

Florin Tănase a vorbit cu zâmbetul pe buze despre assist-ul neobișnuit

Decarul de 30 de ani a mărturisit că nu a mai oferit până acum o asemenea pasă, faza de la Clinceni fiind în mod evident produsă din întâmplare. Tănase a mai vorbit și despre meciul cu Rapid, ultimul al anului pentru FCSB, exprimându-și dorința de a se impune în derby.

“Trei puncte foarte importante, de obicei e greu să te motivezi după un rezultat așa mare cum am făcut noi cu Feyenoord, dar ne bucurăm că astăzi am obținut cele trei puncte și am rămas acolo în lupta pentru play-off.

(n.r. despre meciul cu Rapid) E derby, ne dorim să îl câștigăm, mai ales pentru suporterii noștri, dar și pentru că avem mare nevoie de puncte.