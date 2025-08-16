Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu

Antrenorului și jucătorilor le stă bine cu drumul! CFR-iștii lui Petrescu și oltenii lui Rădoi abia au timp să treacă pe acasă, în seria infernală de meciuri din campionat, plus deplasările din Europa.

 

Jurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă

"Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB: "El are altă părere"

Jurnal Antena Sport | Performanța cere sacrificii

Jurnal Antena Sport | Pumni de campion

19:59
LIVE VIDEOOvidiu Ionescu – Andrej Gacina 2-3. Românul, eliminat de la Europe Smash. Adina Diaconu joacă la 19:45
19:59
VideoJurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă
19:56
Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului
19:11
Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!”
18:57
Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: “El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea”
18:20
Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman
