Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial - Antena Sport

Gloria Bistriţa a prezentat astăzi trei fotbalişti de viitorul, unul chiar de la FCSB. Lucas Câmpan (19 ani), Matei Manolache (19) și Darius Iurașciuc (20) sunt cei trei fotbalişti anunţaţi de clubul din eşalonul secund.

Fundaşul stângă de la FCSB, Matei Manolache, cu doar 3 prezențe la seniori, a fost lăsat de Gigi Becali să meargă la Gloria Bistriţa. Manolache a jucat în toate cele 4 meciuri din Youth League ale roș-albaștrilor în acest sezon.

Cât priveşte meciurile disputate pentru echipa mare, el a evoluat în campionat cu CFR Cluj în ultima etapă a play-off-ului și în Cupă cu Agricola Borcea, respectiv în stagiunea curentă, chiar în decembrie, la 0-3 cu UTA în Cupă. Potrivit gsp.ro, jucătorul a fost dat sub formă de împrumut cu posibilitate de transfer definitiv.