Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial

Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 20:25

Comentarii
Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial

Gloria Bistriţa a prezentat astăzi trei fotbalişti de viitorul, unul chiar de la FCSB. Lucas Câmpan (19 ani), Matei Manolache (19) și Darius Iurașciuc (20) sunt cei trei fotbalişti anunţaţi de clubul din eşalonul secund.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul stângă de la FCSB, Matei Manolache, cu doar 3 prezențe la seniori, a fost lăsat de Gigi Becali să meargă la Gloria Bistriţa. Manolache a jucat în toate cele 4 meciuri din Youth League ale roș-albaștrilor în acest sezon.

Cât priveşte meciurile disputate pentru echipa mare, el a evoluat în campionat cu CFR Cluj în ultima etapă a play-off-ului și în Cupă cu Agricola Borcea, respectiv în stagiunea curentă, chiar în decembrie, la 0-3 cu UTA în Cupă. Potrivit gsp.ro, jucătorul a fost dat sub formă de împrumut cu posibilitate de transfer definitiv.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
Fanatik.ro
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
21:26
VideoJurnal Antena Sport | Ana Bogdan, dulce revenire
21:26
LIVE VIDEONew York Rangers – Boston Bruins 1-5. Duel tare în TD Garden
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Torje, Dănciulescu și Rică Răducanu au înfruntat un campion mondial la skandenberg
21:20
VideoJurnal Antena Sport | Chipciu a primit informații prețioase de la “spionul” Maxim în Turcia
21:17
VideoJurnal Antena Sport | Începutul e mai greu
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Înfrângere în trei acte pentru Universitatea Craiova în Antalya
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”