Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani - Antena Sport

Crystal Palace, deținătoarea en-titre a Cupei Angliei, a fost protagonista unui rezultat de-a dreptul surprinzător în runda a treia a competiției. Trupa antrenată de Oliver Glasner a fost eliminată de modesta Macclesfield, club care se află în eșalonul al șaselea al fotbalului din Albion.
Crystal Palace este OUT din Cupa Angliei, după ce a suferit un eșec șocant contra lui Macclesfield. Echipa din Premier League, câștigătoare a trofeului de anul trecut după o finală cu Manchester City, a fost învinsă chiar la debutul în această ediție a competiției.
Crystal Palace, eliminată din Cupa Angliei
Formația de pe Sehlurst Park a dat în deplasare peste Macclesfield, o echipă de Liga a 6-a în fața căreia era favorită certă, în ciuda faptului că nu folosea formula standard. Cu toate acestea, echipa din eșaloanele inferioare a deschis scorul în minutul 43, prin Paul Dawson.
Glasner a făcut la pauză trei modificări, însă nu a obținut efectul dorit, pentru că Macclesfield a marcat din nou prin Isaac Buckley, adâncind prăpastia spre care se îndrepta Crystal Palace. Pe final, în minutul 90, deținătoarea en-titre a cupei, a marcat prin Yeremy Pino, însă a fost prea târziu pentru clubul din Londra pentru a mai putea restabili egalitatea, astfel că echipa de liga a 6-a s-a calificat în runda a patra a FA Cup.
FA Cup holders Crystal Palace crash out after losing 2-1 to 6th-tier Macclesfield FC, the lowest-ranked team left in the tournament.
It’s the first time since 1909 the holders have been knocked out by a non-league side.
SIMPLY. HEROIC.
✨🤯 pic.twitter.com/haDE7jMQNT
— B/R Football (@brfootball) January 10, 2026
Rezultatul șocant marchează o premieră în fotbalul englez din 1909 încoace. De 117 ani nu s-a mai întâmplat ca o echipă din afara ligilor profesioniste să elimine deținătoarea Cupei Angliei, de când chiar Crystal Palace o scotea pe Wolverhampton din prima rundă.
1909 – Macclesfield are the first non-league team to eliminate the FA Cup holders since Crystal Palace knocked out Wolves in the 1908-09 first round. Fairytale. pic.twitter.com/0Dyl5aMMaN
— OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026
- Denis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă
- Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat
- Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii l-au refuzat: “Nu vor ei”
- Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru
- EXCLUSIV | Primele imagini cu Denis Drăguș revenit la Gaziantep. Atacantul, la amicalul contra unei echipe din Liga 1