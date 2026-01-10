Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani - Antena Sport

Închide meniul
Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani

Andrei Nicolae Publicat: 10 ianuarie 2026, 16:33

Suporterii lui Macclesfield, după victoria contra lui Crystal Palace / Profimedia

Crystal Palace, deținătoarea en-titre a Cupei Angliei, a fost protagonista unui rezultat de-a dreptul surprinzător în runda a treia a competiției. Trupa antrenată de Oliver Glasner a fost eliminată de modesta Macclesfield, club care se află în eșalonul al șaselea al fotbalului din Albion.

Crystal Palace este OUT din Cupa Angliei, după ce a suferit un eșec șocant contra lui Macclesfield. Echipa din Premier League, câștigătoare a trofeului de anul trecut după o finală cu Manchester City, a fost învinsă chiar la debutul în această ediție a competiției.

Crystal Palace, eliminată din Cupa Angliei

Formația de pe Sehlurst Park a dat în deplasare peste Macclesfield, o echipă de Liga a 6-a în fața căreia era favorită certă, în ciuda faptului că nu folosea formula standard. Cu toate acestea, echipa din eșaloanele inferioare a deschis scorul în minutul 43, prin Paul Dawson.

Glasner a făcut la pauză trei modificări, însă nu a obținut efectul dorit, pentru că Macclesfield a marcat din nou prin Isaac Buckley, adâncind prăpastia spre care se îndrepta Crystal Palace. Pe final, în minutul 90, deținătoarea en-titre a cupei, a marcat prin Yeremy Pino, însă a fost prea târziu pentru clubul din Londra pentru a mai putea restabili egalitatea, astfel că echipa de liga a 6-a s-a calificat în runda a patra a FA Cup.

Rezultatul șocant marchează o premieră în fotbalul englez din 1909 încoace. De 117 ani nu s-a mai întâmplat ca o echipă din afara ligilor profesioniste să elimine deținătoarea Cupei Angliei, de când chiar Crystal Palace o scotea pe Wolverhampton din prima rundă.

