Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict - Antena Sport

Home | Fotbal | Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict

Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict

Radu Constantin Publicat: 11 ianuarie 2026, 16:33

Comentarii
Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict

Andrei Rațiu (27 de ani) a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Momente de îngrijorare pentru Mircea Lucescu, dar şi pentru jucător care îşi doreşte un transfer important în această iarnă. El a acuzat dureri la coapsa piciorului stâng şi a cerut schimbarea.

”Pe moment, nu pare să fie nimic serios, dar trebuie să așteptăm rezultatul testului medical de zilele viitoare. E o lovitură pentru Inigo Perez, având în vedere că românul e titular indiscutabil”, notează spaniolii.

În locul lui Andrei Rațiu a fost introdus Ivan Balliu. Un verdict clar asupra situaţiei medicale a lui Raţiu se va anunţa zilele următoare.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Observator
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
Fanatik.ro
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
17:21
Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu
16:55
LIVE SCORERapid – CSKA Sofia 1-1. Daniel Paraschiv, la primul gol pentru giuleşteni. Dinamo a câștigat cu Gangwon
16:54
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
16:54
Rapid vrea să dea lovitura în această iarnă! Atacantul vizat de Dan Șucu are 15 goluri în 17 meciuri jucate
16:22
Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal
15:50
Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Antonio Conte
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român