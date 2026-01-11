Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict - Antena Sport

Andrei Rațiu (27 de ani) a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga.

Momente de îngrijorare pentru Mircea Lucescu, dar şi pentru jucător care îşi doreşte un transfer important în această iarnă. El a acuzat dureri la coapsa piciorului stâng şi a cerut schimbarea.

”Pe moment, nu pare să fie nimic serios, dar trebuie să așteptăm rezultatul testului medical de zilele viitoare. E o lovitură pentru Inigo Perez, având în vedere că românul e titular indiscutabil”, notează spaniolii.

În locul lui Andrei Rațiu a fost introdus Ivan Balliu. Un verdict clar asupra situaţiei medicale a lui Raţiu se va anunţa zilele următoare.