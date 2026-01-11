Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal

Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal

Daniel Işvanca Publicat: 11 ianuarie 2026, 16:22

Comentarii
Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal

Mihai Toma / SPORT PICTURES

La 18 ani, Mihai Toma este văzut drept unul dintre cei mai de perspectivă tineri din fotbalul românesc, fiind deja de o perioadă bună în circuitul primei echipe a campioanei din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Statisticienii de la CIES Football Observatory au întocmit un clasament select din care face parte și fotbalistul celor de la FCSB, aici fiind inclus și Lamine Yamal, starul Barcelonei.

Mihai Toma, alături de Lamine Yamal într-un top select

Mihai Toma este unul dintre preferații patronului Gigi Becali la FCSB, având deja la activ câteva partide în cupele europene pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

Cei de la CIES Football Observatory au întocmit un top mondial al celor mai rezistenți jucători ofensivi U20 la presiune, în funcție de procentajul de păstrare a balonului în condiții critice, iar jucătorul roș-albaștrilor este pe poziția a 10-a, cu 73,8%, în spatele lui Lamine Yamal.

Vestea aceasta vine la puțin timp după ce Toma a înscris și primul său gol în tricoul celor de la FCSB. S-a întâmplat în acea partidă de poveste din UEFA Europa League, când acesta puncta cu o lovitură de cap în poarta celor de la Feyenoord.

Reclamă
Reclamă

Cum arată top 10 al celor mai rezistenți jucători ofensivi U20 la presiune, în funcție de procentajul de păstrare a balonului în condiții critice:

    1. 1. Gilberto Mora 82,3% (Club Tijuana, Mexic)
    2. 2. Pedrinho Henrique 81,5% (Zenit, Rusia)
    3. 3. Alvaro Montoro 81,0% (Botafogo, Brazilia)
    4. 4. Daniel Gudjohnsen 77,0% (Malmo, Suedia)
    5. 5. Yan Dimomande 76,1% (RB Leipzig, Germania)
    6. 6. Mathys Detrourbet (Troyes, Franța)
    7. 7. Min-Su Kim (FC Andorra, Spania)
    8. 8. Daniel Dappa 74,8% (Hapoel Tel Aviv, Israel)
    9. 9. Lamine Yamal 73,9% (FC Barcelona, Spania)
    10. 10. Mihai Toma 73,8% (FCSB, România)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Observator
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
Fanatik.ro
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
17:21
Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu
16:55
LIVE SCORERapid – CSKA Sofia 1-1. Daniel Paraschiv, la primul gol pentru giuleşteni. Dinamo a câștigat cu Gangwon
16:54
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
16:54
Rapid vrea să dea lovitura în această iarnă! Atacantul vizat de Dan Șucu are 15 goluri în 17 meciuri jucate
16:33
Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict
15:50
Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Antonio Conte
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român