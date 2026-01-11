Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal - Antena Sport

La 18 ani, Mihai Toma este văzut drept unul dintre cei mai de perspectivă tineri din fotbalul românesc, fiind deja de o perioadă bună în circuitul primei echipe a campioanei din Liga 1.
Statisticienii de la CIES Football Observatory au întocmit un clasament select din care face parte și fotbalistul celor de la FCSB, aici fiind inclus și Lamine Yamal, starul Barcelonei.
Mihai Toma, alături de Lamine Yamal într-un top select
Mihai Toma este unul dintre preferații patronului Gigi Becali la FCSB, având deja la activ câteva partide în cupele europene pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.
Cei de la CIES Football Observatory au întocmit un top mondial al celor mai rezistenți jucători ofensivi U20 la presiune, în funcție de procentajul de păstrare a balonului în condiții critice, iar jucătorul roș-albaștrilor este pe poziția a 10-a, cu 73,8%, în spatele lui Lamine Yamal.
Vestea aceasta vine la puțin timp după ce Toma a înscris și primul său gol în tricoul celor de la FCSB. S-a întâmplat în acea partidă de poveste din UEFA Europa League, când acesta puncta cu o lovitură de cap în poarta celor de la Feyenoord.
Cum arată top 10 al celor mai rezistenți jucători ofensivi U20 la presiune, în funcție de procentajul de păstrare a balonului în condiții critice:
-
- 1. Gilberto Mora 82,3% (Club Tijuana, Mexic)
- 2. Pedrinho Henrique 81,5% (Zenit, Rusia)
- 3. Alvaro Montoro 81,0% (Botafogo, Brazilia)
- 4. Daniel Gudjohnsen 77,0% (Malmo, Suedia)
- 5. Yan Dimomande 76,1% (RB Leipzig, Germania)
- 6. Mathys Detrourbet (Troyes, Franța)
- 7. Min-Su Kim (FC Andorra, Spania)
- 8. Daniel Dappa 74,8% (Hapoel Tel Aviv, Israel)
- 9. Lamine Yamal 73,9% (FC Barcelona, Spania)
- 10. Mihai Toma 73,8% (FCSB, România)
- A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce
- Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). Primul El Clasico din 2026 se joacă în finala Supercupei Spaniei
- Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes
- Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo”
- A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul