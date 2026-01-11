Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu - Antena Sport

Dinamo a jucat duminică o partidă amicală în Antalya contra celor de la Gangwon, iar formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus cu scorul de 3-2. Adrian Mazilu a marcat primul său gol în tricoul alb-roșilor.

După fluierul final, Cătălin Cîrjan a vorbit despre impresiile din cadrul cantonamentului, dar și despre care ar fi marele său vis alături de Dinamo București.

Cătălin Cîrjan vrea să câștige titlul cu Dinamo

Dinamo a obținut o victorie în amicalul din Antalya contra celor de la Gangwon, iar Cătălin Cîrjan a vorbit la finalul partidei despre obiectivele pe care el și coechipierii săi le au în noul sezon.

Printre altele, Cîrjan a discutat și despre construirea noului stadion ”Dinamo”, dar și despre marele vis pe care acesta îl are în tricoul formației alb-roșii.

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții sănătoși. Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Asta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat.