Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu - Antena Sport

Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu

Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu

Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu

Daniel Işvanca Publicat: 11 ianuarie 2026, 17:21

Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu

Cătălin Cîrjan / SPORT PICTURES

Dinamo a jucat duminică o partidă amicală în Antalya contra celor de la Gangwon, iar formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus cu scorul de 3-2. Adrian Mazilu a marcat primul său gol în tricoul alb-roșilor.

După fluierul final, Cătălin Cîrjan a vorbit despre impresiile din cadrul cantonamentului, dar și despre care ar fi marele său vis alături de Dinamo București.

Cătălin Cîrjan vrea să câștige titlul cu Dinamo

Dinamo a obținut o victorie în amicalul din Antalya contra celor de la Gangwon, iar Cătălin Cîrjan a vorbit la finalul partidei despre obiectivele pe care el și coechipierii săi le au în noul sezon.

Printre altele, Cîrjan a discutat și despre construirea noului stadion ”Dinamo”, dar și despre marele vis pe care acesta îl are în tricoul formației alb-roșii.

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții sănătoși. Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Asta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat.

Suntem fericiți că începe construcția noului stadion. Au fost multe discuții. Sper ca la un moment dat să joc și eu pe el. Clar, este un moment special. Toți așteptăm să jucăm acolo. Ar fi un vis pentru mine să marchez acolo. Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo. Am foarte mare încredere în echipă. Trebuie să muncim înainte să vorbim. Trebuie prima dată să prindem play-off-ul”, a declarat Cătălin Cîrjan.

1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
