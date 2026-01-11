Rapid vrea să dea lovitura în această iarnă! Atacantul vizat de Dan Șucu are 15 goluri în 17 meciuri jucate - Antena Sport

Antoine Baroan nu s-a impus la Rapid, iar Costel Gâlcă a cerut întăriri la nivel ofensiv. A venit Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, însă giuleștenii sunt pe punctul de a transfera un alt vârf, cu cifre extraordinare în acest sezon.

Este vorba despre Rogers Mato, fotbalist de 22 de ani, care evoluează în prezent la cei de la Vardar Skopje. Cota acestuia de piață este de 700.000 de euro.

Rogers Mato, alesul Rapidului

Cu Daniel Paraschiv proaspăt sosit sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapidul pregătește o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor. Potrivit golazo.ro, Rogers Mato este alesul lui Dan Șucu.

În vârstă de 22 de ani, atacantul ugandez al celor de la Vardar Skopje a înregistrat cifre fantastice în acest sezon, având 15 goluri marcate în 17 meciuri jucate, pe lângă cele două pase decisive.

Sursa citată menționează că jucătorul evaluat la 700.000 de euro ar putea ajunge la Rapid pentru suma de un milion de euro, în timp ce pentru Hearts, liderul din Scoția, prețul fixat de echipa acestuia este de 1,5 milioane de euro.