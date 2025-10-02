Jurnal Antena Sport | După 11 ani, se vorbeşte din nou de titlu la Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
După 11 meciuri, la Dinamo se vorbeşte deja de titlu. Copiii născuţi la ultimul titlu câştigat de Dinamo, cel din 2007, au sărbătorit majoratul în vara asta.

21:36
Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase de opt luni! Monteiro s-a distrat cu apărarea campioanei
21:00
VIDEOComunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională
21:00
LIVE TEXTFCSB – Young Boys 0-2. Politic, aproape să marcheze. Ocazii mari ratate de campioană
21:00
LIVE SCORERayo – Shkendija 2-0 şi Dinamo Kiev – Crystal Palace 0-2. Blănuţă, introdus pe final. Celta Vigo – PAOK (22:00)
20:58
Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie
20:56
Gabi Balint a anticipat corect! Nemulţumit, Gigi Becali a mutat rapid la pauză
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: "Alibec va marca" 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: "Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs" 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul "Regelui" a fost botezat 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: "Ăsta e adevărul" 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: "După, nu e problema mea"