Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor - Antena Sport

Început de an tensionat la Chelsea, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca. Instalat în vara anului 2024 pe banca londonezilor, acesta a ajuns la un acord comun cu cei din conducere pentru rezilierea pe cale amiabilă.

Deși a adus două trofee în primul său sezon pe banca echipei, plus revenirea în faza principală a UEFA Champions League, tehnicianul nu a rezistat și în această stagiune.

Enzo Maresca a plecat de la Chelsea. Liam Rosenior, favorit pentru a-l înlocui

Cu doar câteva zile înaintea derby-ului cu Manchester City, Enzo Maresca și Chelsea au ajuns la un acord pentru încheierea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Tensiunea dintre cele două părți a atins cote alarmante în ultimele zile, iar în cele din urmă cea mai bună soluție găsită a fost despărțirea. El a câștigat UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor alături de londonezi.

Liam Rosenior, actualul tehnician al celor de la RC Strasbourg, este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca pe banca formației de pe Stamford Bridge.