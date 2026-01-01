Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor - Antena Sport

Început de an tensionat la Chelsea, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca. Instalat în vara anului 2024 pe banca londonezilor, acesta a ajuns la un acord comun cu cei din conducere pentru rezilierea pe cale amiabilă.
Deși a adus două trofee în primul său sezon pe banca echipei, plus revenirea în faza principală a UEFA Champions League, tehnicianul nu a rezistat și în această stagiune.
Enzo Maresca a plecat de la Chelsea. Liam Rosenior, favorit pentru a-l înlocui
Cu doar câteva zile înaintea derby-ului cu Manchester City, Enzo Maresca și Chelsea au ajuns la un acord pentru încheierea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.
Tensiunea dintre cele două părți a atins cote alarmante în ultimele zile, iar în cele din urmă cea mai bună soluție găsită a fost despărțirea. El a câștigat UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor alături de londonezi.
Liam Rosenior, actualul tehnician al celor de la RC Strasbourg, este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca pe banca formației de pe Stamford Bridge.
🚨💣 BREAKING: Chelsea and Enzo Maresca agree to part company with immediate effect. It’s OVER.
Official statement to follow but all done after tension growing last 24/48h.
Chelsea will now start working on new manager appointment. 🔵🔜 pic.twitter.com/dgj3bjxlNe
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
🚨🔵 Chelsea will appoint new manager very soon, not gonna take weeks or long time. The club is now working on it.
Liam Rosenior, highly rated internally after excellent job at Strasbourg as he’s among contenders.
Decision to be made in days, won’t take long. 👀 pic.twitter.com/WefPgy7z7J
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
