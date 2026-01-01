Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor

Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor

Daniel Işvanca Publicat: 1 ianuarie 2026, 14:28

Comentarii
Chelsea a rămas fără antrenor, înaintea meciului cu Manchester City! Primul nume apărut pe lista londonezilor

Enzo Maresca / Profimedia

Început de an tensionat la Chelsea, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca. Instalat în vara anului 2024 pe banca londonezilor, acesta a ajuns la un acord comun cu cei din conducere pentru rezilierea pe cale amiabilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși a adus două trofee în primul său sezon pe banca echipei, plus revenirea în faza principală a UEFA Champions League, tehnicianul nu a rezistat și în această stagiune.

Enzo Maresca a plecat de la Chelsea. Liam Rosenior, favorit pentru a-l înlocui

Cu doar câteva zile înaintea derby-ului cu Manchester City, Enzo Maresca și Chelsea au ajuns la un acord pentru încheierea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Tensiunea dintre cele două părți a atins cote alarmante în ultimele zile, iar în cele din urmă cea mai bună soluție găsită a fost despărțirea. El a câștigat UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor alături de londonezi.

Liam Rosenior, actualul tehnician al celor de la RC Strasbourg, este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca pe banca formației de pe Stamford Bridge.

Reclamă
Reclamă

Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul anZile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
18:53
Primul mesaj al lui Roberto Carlos după ce a fost operat la inimă: “Nu am suferit un atac de cord”
18:33
Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător
18:24
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
18:02
25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”
17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase