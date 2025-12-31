Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an - Antena Sport

Reușitele lui Bîrligea încă mai au ecou în Europa. În ultima zi din an, UEFA a avut un mesaj special despre jucătorul român. Să vedem despre ce este vorba.

În pragul finalului de an, UEFA a făcut o retrospectivă a sezonului 2024–2025 din Europa League și a evidențiat golul marcat de Daniel Bîrligea în partida FCSB – Midtjylland, câștigată cu 2-0.

După ce campioana României a intrat la pauză cu avantaj minim, atacantul FCSB-ului a dublat diferența la doar 9 secunde de la reluarea jocului. Danezii au repus mingea de la centru către propriul portar, însă acesta a greșit degajarea, trimițând balonul direct în Daniel Bîrligea. Atacantul român a fost pe fază și a împins mingea în poarta goală cu pieptul. Reușita a devenit virală în întreaga lume, iar imaginile încă fac deliciul fanilor FCSB.

UEFA a apreciat în mod special această reușită, lăudându-l pe Daniel Bîrligea și descriind execuția sa drept „cea mai frumoasă demonstrație de sânge rece”.