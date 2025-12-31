Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an - Antena Sport

Închide meniul
Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an

Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an

Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an

Radu Constantin Publicat: 31 decembrie 2025, 12:31

Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an

Daniel Bîrligea, bucurie în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia

Reușitele lui Bîrligea încă mai au ecou în Europa. În ultima zi din an, UEFA a avut un mesaj special despre jucătorul român. Să vedem despre ce este vorba.

În pragul finalului de an, UEFA a făcut o retrospectivă a sezonului 2024–2025 din Europa League și a evidențiat golul marcat de Daniel Bîrligea în partida FCSB – Midtjylland, câștigată cu 2-0.

După ce campioana României a intrat la pauză cu avantaj minim, atacantul FCSB-ului a dublat diferența la doar 9 secunde de la reluarea jocului. Danezii au repus mingea de la centru către propriul portar, însă acesta a greșit degajarea, trimițând balonul direct în Daniel Bîrligea. Atacantul român a fost pe fază și a împins mingea în poarta goală cu pieptul. Reușita a devenit virală în întreaga lume, iar imaginile încă fac deliciul fanilor FCSB.

UEFA a apreciat în mod special această reușită, lăudându-l pe Daniel Bîrligea și descriind execuția sa drept „cea mai frumoasă demonstrație de sânge rece”.

 

