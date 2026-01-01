Anunțul făcut de englezii de la The Sun despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu - Antena Sport

În ultima perioadă, Dan Petrescu s-a retras din viața publică și a slăbit aproximativ 30 de kilograme, schimbare care l-a făcut aproape de nerecunoscut. Simbol al fotbalului anilor ’90 și legendă a clubului Chelsea, situația prin care trece acum Dan Petrescu nu a trecut neobservată de presa din Anglia.

Jurnaliștii de la The Sun susțin că fostul jucător și antrenor, care și-a dat demisia de la CFR Cluj în urmă cu patru luni, se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Potrivit publicației britanice, Dan Petrescu este diagnosticat cu cancer și urmează chimioterapie.

Englezii au mai remarcat discreția totală a fostului fotbalist în ultima perioadă. Acesta a fost surprins recent plimbându-se într-un parc, purtând ochelari de soare și părând vizibil slăbit și fragil.

Englezii au redat și declarațiile lui Gino Iorgulescu, apărute în presa din România.