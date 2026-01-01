Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni - Antena Sport

Naționala de fotbal a statutului Gabon a ieșit încă din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni, după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive, cu Camerun, Mozambic și Coasta de Fildeș.

Guvernul este pregătit să ia o decizie fără precedent în istoria echipei naționale și să dizolve complet această formație, pe lângă excluderea a doi jucători.

Guvernul ia în calcul dizolvarea naționalei Gabonului

Naționala Gabonului s-a făcut de râs la ediție aceasta a Cupei Africii pe Națiuni, după ce a suferit trei înfrângeri, într-o grupă cu Camerun, Mozambic și Coasta de Fildeș.

Ultimul eșec din faza grupelor a umplut paharul pentru guvern, care este pregătit să ia o decizie fără precedent în istoria țării: dizolvarea echipei naționale.

„Guvernul a decis dizolvarea staffului tehnic şi suspendarea echipei naţionale până la noi ordine, precum şi excluderea jucătorilor Bruno Ecuele Manga şi Pierre-Emerick Aubameyang”, au scris cei de la Gabon24.