Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni

Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni

Daniel Işvanca Publicat: 1 ianuarie 2026, 14:05

Comentarii
Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni

Denis Bouanga la naționala Gabonului / Profimedia

Naționala de fotbal a statutului Gabon a ieșit încă din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni, după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive, cu Camerun, Mozambic și Coasta de Fildeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Guvernul este pregătit să ia o decizie fără precedent în istoria echipei naționale și să dizolve complet această formație, pe lângă excluderea a doi jucători.

Guvernul ia în calcul dizolvarea naționalei Gabonului

Naționala Gabonului s-a făcut de râs la ediție aceasta a Cupei Africii pe Națiuni, după ce a suferit trei înfrângeri, într-o grupă cu Camerun, Mozambic și Coasta de Fildeș.

Ultimul eșec din faza grupelor a umplut paharul pentru guvern, care este pregătit să ia o decizie fără precedent în istoria țării: dizolvarea echipei naționale.

„Guvernul a decis dizolvarea staffului tehnic şi suspendarea echipei naţionale până la noi ordine, precum şi excluderea jucătorilor Bruno Ecuele Manga şi Pierre-Emerick Aubameyang”, au scris cei de la Gabon24.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
18:33
Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător
18:24
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
18:02
25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”
17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
17:07
Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase