Interul lui Cristi Chivu, pe urmele unui jucător din liga a patra italiană. Luptă în trei pentru semnătura sa - Antena Sport

Inter Milano are mai multe “ținte” pentru următoarele perioade de mercato, iar pe lângă numele mari din fotbal care sunt monitorizate de trupa din Serie A, pe listă se află și un jucător care iese din tipare. Marcelo Vaz, fotbalist de 18 de ani care evoluează în Serie D, e dorit de “nerazzurri”.

Cristi Chivu își dorește cu siguranță noi jucători la Inter, iar conducerea clubului deja a început să se intereseze privind posibilele mutări pe care le poate face atât în iarnă, cât și în sezonul viitor. În acest sens, a apărut posibilitatea ca Vaz, jucătorul care este legitimat la Varesina, echipă din liga a patra italiană, să vină pe Giuseppe Meazza.

Inter, în luptă pentru semnătura lui Vaz

Puștiul din Serie D este un fundaș stânga și are 1,83 metri, fiind mai înalt decât restul jucătorilor care evoluează de regulă pe poziția respectivă. Vaz are atât cetățenie din Senegal, cât și din Guinea-Bissau, astfel că va avea posibilitatea să reprezinte la nivel național una dintre cele două reprezentative.

În acest sezon, jucătorul de profil defensiv a avut evoluții bune la Varesina, motiv pentru care a ajuns pe “radarul” lui Inter și nu numai. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, AS Monaco și Braga se luptă și ele pentru a-l aduce pe fundaș în curtea lor.