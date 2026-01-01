Interul lui Cristi Chivu, pe urmele unui jucător din liga a patra italiană. Luptă în trei pentru semnătura sa - Antena Sport

Închide meniul
Interul lui Cristi Chivu, pe urmele unui jucător din liga a patra italiană. Luptă în trei pentru semnătura sa

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 16:20

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter Milano are mai multe “ținte” pentru următoarele perioade de mercato, iar pe lângă numele mari din fotbal care sunt monitorizate de trupa din Serie A, pe listă se află și un jucător care iese din tipare. Marcelo Vaz, fotbalist de 18 de ani care evoluează în Serie D, e dorit de “nerazzurri”.

Cristi Chivu își dorește cu siguranță noi jucători la Inter, iar conducerea clubului deja a început să se intereseze privind posibilele mutări pe care le poate face atât în iarnă, cât și în sezonul viitor. În acest sens, a apărut posibilitatea ca Vaz, jucătorul care este legitimat la Varesina, echipă din liga a patra italiană, să vină pe Giuseppe Meazza.

Inter, în luptă pentru semnătura lui Vaz

Puștiul din Serie D este un fundaș stânga și are 1,83 metri, fiind mai înalt decât restul jucătorilor care evoluează de regulă pe poziția respectivă. Vaz are atât cetățenie din Senegal, cât și din Guinea-Bissau, astfel că va avea posibilitatea să reprezinte la nivel național una dintre cele două reprezentative.

În acest sezon, jucătorul de profil defensiv a avut evoluții bune la Varesina, motiv pentru care a ajuns pe “radarul” lui Inter și nu numai. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, AS Monaco și Braga se luptă și ele pentru a-l aduce pe fundaș în curtea lor.

Sursa citată anterior notează de asemenea că Inter este echipa care conduce cursa, deci sunt șanse mari ca Vaz să ajungă sub comanda lui Cristi Chivu. Cotat la 100.000 de euro pe transfermarkt.com, jucătorul născut pe tărâm african va fi cel mai probabil împrumutat la o altă echipă dacă va ajunge pe Giuseppe Meazza, pentru a acumula cât mai multe minute.

