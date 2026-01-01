Adnan Golubovic, la un pas de Liga 1! Cu ce club negociază revenirea - Antena Sport

Închide meniul
Adnan Golubovic, la un pas de Liga 1! Cu ce club negociază revenirea

Radu Constantin Publicat: 1 ianuarie 2026, 14:58

Adnan Golubovic / Profimedia

UTA Arad pregătește o mutare importantă pe piața de transferuri. Potrivit GSP, UTA Arad este interesată de transferul fostului portar al lui Dinamo, Adnan Golubovic, mutare susținută insistent de antrenorul Adrian Mihalcea.

Pentru ca tranzacția să se realizeze, arădenii trebuie mai întâi să renunțe la Dejan Iliev. Conducerea clubului solicită în jur de 150.000 de euro pentru portar. În lotul UTA-ei se mai află Andrei Gorcea (24 de ani) și Lucas Roșu (19 ani).

Adnan Golubovic a ajuns la Dinamo în vara anului 2023, liber de contract, după despărțirea de FC Koper. În cele două sezoane petrecute în Ștefan cel Mare, goalkeeperul sloven, în vârstă de 30 de ani, a primit 85 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 16 dintre cele 65 de meciuri disputate.

De-a lungul carierei, Golubovic a mai evoluat pentru Triglav, Domzale, Matera, Catanzaro, Vis Pesaro, Sloboda Tuzla, precum și pentru FC Koper.

